Lewis Hamilton debutta in Ferrari: foto di rito e giro dei reparti, il programma del campione

Altro che Blue Monday: per Lewis Hamilton, per la Ferrari e per tutti i suoi tifosi, quella di lunedì 20 gennaio 2025 probabilmente passerà alla storia come un Red Monday! Mentre sul web si torna infatti a parlare dell’ormai famigerata giornata più triste dell’anno – secondo alcuni studi sarebbe il terzo lunedì di gennaio, ma in realtà si tratta di una bufala – Maranello si è agghindata di rosso per salutare il primo giorno di scuola del sette volte campione del mondo di F1. Primo giorno di scuola che è cominciato di buon mattino in questo lunedì piovoso di metà gennaio, con Sir Lewis in abito gessato ed elegante cappotto nero che ha varcato i cancelli della fabbrica Ferrari per le sue prime attività da pilota del Cavallino.

Lewis Hamilton in Ferrari, il primo giorno a Maranello

Hamiltonha infatti iniziato a fare la conoscenza degli ingegneri con cui lavorerà a stretto contattonei prossimi anni, accompagnato in un giro della fabbrica dall’amministratore delegato Benedetto Vigna e, ovviamente, dal team principal Frederic Vasseur. Non è mancata una foto iconica di benvenuto, realizzata davanti alla storica casa di Enzo Ferrari nei pressi dell’autodromo di Fiorano insieme a un altro mito come la Ferrari F40 (la supercar preferita da Sir Lewis).

Le prime parole di Lewis da pilota della Scuderia

“Ci sono giorni – sono le prime parole da ferrarista di Hamilton – che sai ricorderai per sempre. Oggi, il mio primo da pilota della Scuderia Ferrari, è certamente uno di quelli. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre tenuto stretto il sogno di correre in rosso. Non potrei essere più felice, oggi che questo sogno si realizza”.

“Sono incredibilmente grato a John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur – prosegue Sir Lewis – e a tutti in Ferrari per la fiducia che hanno riposto in me e per avermi reso parte di questa famiglia. Sono entusiasta di iniziare questa nuova era e di incominciare a lavorare con un gruppo di persone di talento che sono per me fonte di grande ispirazione. Mi impegnerò per dare il massimo per il team, per l’azienda e per i tifosi. Oggi iniziamo un nuovo capitolo della storia di questa iconica squadra, e non vedo l’ora di scoprire le pagine che scriveremo insieme”.

Hamilton a Maranello: il programma dei primi giorni di lavoro e quando scende in pista

Hamilton ha inoltre incontrato Piero Ferrari, il vicepresidente e amministratore non esecutivo della casa di Maranello, mentre nel pomeriggio proseguirà il giro dei reparti per conoscere uno a uno tutti i suoi nuovi collaboratori. Tra questi, sarà certamente determinante iniziare a prendere familiarità con Riccardo Adami, l’ex ingegnere di pista di Sebastian Vettel e Carlos Sainz che gli parlerà in radio nei suoi GP in rosso. Il programma proseguirà ancora domani, con riunioni tecniche e briefing, mentre dovrebbe essere prevista per mercoledì la prima giornata di test in pista a Fiorano con una monoposto Ferrari F1 delle passate stagioni: uno snodo fondamentale per prendere confidenza con il volante e con le procedure in pista del suo nuovo team.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 20/01/2025