Brembo smentisce la fake news sulla rottura con la Scuderia Ferrari

Brembo smentisce i rumors sulla rottura con Ferrari, ribadendo la fornitura dei componenti frenanti, inclusi i dischi in carbonio, anche per il futuro

Nella mattinata del 12 dicembre, alcune testate online hanno diffuso la voce di una presunta rottura tra Brembo e la Scuderia Ferrari, ipotizzando un cambio di fornitore per i dischi freno a partire dal 2025. Tra le fonti di tali indiscrezioni, la testata giapponese Auto Sport Web ha collegato il rumor all’arrivo di Lewis Hamilton alla corte di Maranello. Alcuni siti specializzati, tra i quali il nostro, avevano già marcato come ''bufala'' la notizia, molti evitando di pubblicare alcun riferimento. E infatti, puntualmente, è arrivata la smentita da parte dell'azienda bergamasca, fornitrice di impianti frenanti alla maggior parte dei team impegnati nel Campionato mondiale di Formula 1.

VEDI ANCHE

F1 GP Qatar 2024, Lusail: Charles Leclerc | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

PAROLE NETTE Brembo ha prontamente rispedito al mittente queste affermazioni con un comunicato ufficiale: “Con riferimento alle voci comparse nella mattinata di giovedì 12 dicembre su alcuni organi di informazione online, Brembo smentisce che vi sia una rottura della collaborazione con la Scuderia Ferrari. [...] conferma la collaborazione tecnica con il team di Maranello”. L’azienda continuerà a fornire tutti i componenti, inclusi i dischi in carbonio, anche per le prossime stagioni di Formula 1. Queste parole sanciscono la solidità di una partnership come quella tra Brembo e Ferrari, consolidata negli anni, che rimane un punto cardine per entrambe le realtà. L’azienda bergamasca ci ha tenuto a rassicurare i tifosi e a ribadire il comune obiettivo di eccellere in Formula 1, e chi sà che il 2025 non sia l'anno giusto.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/12/2024