Ufficiale: il nuovo team Cadillac F1 avrà motore e cambio Ferrari a partire dal 2026

Dopo qualche settimana di voci e indiscrezioni, adesso l’accordo è anche ufficiale: sarà la Ferrari a fornire power unit e cambio allanuova scuderia Cadillac, che entrerà in Formula 1 a partire dal mondiale 2026. La casa del gruppo General Motors si è infatti iscritta al campionato come costruttore tout-court e sta già lavorando per sviluppare il proprio motore, ma i tempi tecnici rendono impossibile la progettazione di un complicato V6 turbo per la F1 in un lasso così ristretto, tanto che il debutto della power unit americana è previsto non prima del 2028.

MOTORE FERRARI Dunque sarà la Ferrari – che proprio dal 2026 perderà la fornitura alla Sauber, che è stata acquistata dall’Audi e quindi scenderà in pista con la prima power unit F1 della casa degli Anelli – a fornire il motore e anche il cambio alla Cadillac, almeno per i primi due anni di partecipazione al Mondiale. Una soluzione che soddisfa il team principal Frederic Vasseur, che si è detto entusiasta per aver chiuso l’accordo con General Motors.

PARLA VASSEUR “È bello vedere che un altro team americano – ha dichiarato il numero uno del muretto di Maranello – supportato da uno dei marchi più prestigiosi nell’industria automobilistica, intende entrare in Formula 1 in un momento in cui il nostro sport sta crescendo in popolarità proprio negli Stati Uniti. Siamo quindi molto lieti di poter fornire al team la nostra power unit e il cambio nell’ambito della nostra collaborazione tecnica. Questo ci consentirà di mantenere due team clienti nel campionato del mondo, con tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di sviluppo tecnico anche per Ferrari”.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/12/2024