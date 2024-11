La F1 apre le porte a General Motors e Cadillac: dal 2026 sarà l'11° team in griglia

Dopo mesi di tira e molla, alla fine la Formula 1 ha deciso: Cadillac, marchio del gruppo americano General Motors, entrerà nel circus dei GP come undicesima squadra a partire dal 2026. L’intesa di massima per l’ingresso del colosso statunitense in F1 è stata raggiunta nella settimana del GP Las Vegas, anche in considerazione del fatto che la scuderia sarà gestita direttamente dalla casa. Inizialmente, infatti, GM sarebbe dovuto entrare solo come fornitore di motori a supporto del team Andretti Global e quest’opzione non piaceva alle squadre né a Liberty Media in quanto si riteneva che fosse una soluzione non in grado di costituire un valore per la Formula 1.

COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA? Diversa è invece la situazione attuale, con Cadillac e General Motors che invece entrano direttamente nel paddock con il supporto defilato del team Andretti – il capofamiglia Mario, peraltro, sarà membro del consiglio d’amministrazione della squadra – intanto inserito in una nuova struttura denominata TWG Global. Secondo quanto riportato da BBC Sport la casa americana dovrà comunque sborsare una cifra vicina ai 450 milioni di dollari come clausola anti-diluizione, e cioè una sorta di compensazione per le altre dieci squadre che si vedranno in parte ridurre gli introiti dalla vendita dei diritti tv.

QUESTIONE POWER UNIT 2026 Resta poi da sciogliere anche il nodo power unit: il motore Cadillac non sarà pronto prima del 2028 e quindi almeno nel biennio 2026-2027 la squadra americana sarà cliente di Ferrari o Honda, con il Cavallino in pole position. Renault è infatti uscita dalla lista di motoristi, Audi e Red Bull-Ford sono nuovi costruttori dispensati dal fornire power unit ad altre squadre e infine Mercedes ha già raggiunto il numero massimo di clienti (Williams, McLaren e Alpine, oltre ovviamente alla stessa Mercedes).

IL COMUNICATO DELLA F1 “La Formula 1 – si legge nel comunicato ufficiale – annuncia di aver raggiunto un accordo di principio con General Motors per sostenere l’ingresso di GM/Cadillac come undicesimo team sulla griglia di partenza nel 2026. La F1 ha mantenuto un dialogo con GM e i suoi partner di TWG Global sulla fattibilità di un ingresso dopo la valutazione commerciale e la decisione presa nel gennaio 2024. Nel corso di quest’anno, le due aziende hanno raggiunto dei traguardi operativi e hanno chiarito il loro impegno a dare il marchio Cadillac all’undicesimo team, e che GM entrerà come fornitore di motori in un secondo momento. La F1 è quindi lieta di andare avanti con questo processo di candidatura e fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito”.

