F1 GP Abu Dhabi 2024, le pagelle di Yas Marina

Le pagelle della ventiquattresima e ultima gara dell'anno: il Gran Premio di Abu Dhabi: Il driver of the day è Charles Leclerc, da P19 a P3, ma bravissimi anche il vincitore Lando Norris, il veterano Lewis Hamilton e l'ottimo Pierre Gasly. Bravo anche Sainz, mentre Russell e Verstappen sono sottotono. Bocciato Oscar Piastri, ingenuo al via e irrequieto poco dopo, quando tampona Colapinto.

LANDO NORRIS - VOTO 9 - Con una gara lineare porta alla McLaren un titolo che mancava dallo scorso millennio. Bravo Lando che non ha tremato nel primo stint, dilagando nel secondo e staccando Sainz.

CARLOS SAINZ - VOTO 8 - Avrebbe dovuto battere Lando per scrivere la storia, ma oggi la McLaren del suo amico-rivale era un pelino più forte e il risultato è stato giusto, ma bravo: ottima gara e ottimo passo.

CHARLES LECLERC - VOTO 9,5 - Il suo primo giro è già nella storia della Formula 1: da P19 a P8! Poi macina uno dopo l'altro Magnussen, Alonso, Hulk (bel sorpasso), Russell e Gasly facendo il massimo oggi.

LEWIS HAMILTON - VOTO 9 - Ultima gara dopo una vita in Mercedes, all'altezza del suo blasone: da P16 a P4 con strategia ottima e sorpasso all'ultimo giro un compagno di team quest'anno più veloce di lui.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6 - Oggi non aveva il passo di altre occasione. Perde tanto tempo restando metà gara dietro a Gasly, poi si fa beffare da Leclerc ai box (comunque più veloce) e dal compagno alla fine.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 6 - La regola che porta ufficiosamente il suo nome gli fa prendere 10'' di penalità discutibili per il contatto con Piastri, da lì la gara è in salita, il sesto posto era forse il massimo.

PIERRE GASLY - VOTO 8,5 - Lotta come un leone tra i leoni, resta in zona podio fino alla prima sosta, poi alla distanza escono i limiti di una Alpine che ha comunque trascinato al 6° posto costruttori. Chapeau!

NICO HULKENBERG - VOTO 8 - Gran gara per il tedesco, che sfrutta una Haas migliorata e arriva davanti a gente come Alonso e Piastri. Forse se avesse allungato il primo stint avrebbe passato anche Gasly.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7 - Con un'Aston Martin in crisi, in attesa della cura Newey, fa una buona gara facendo funzionare la strategia a due soste e tenendo a debita distanza Piastri nel finale di gara.

OSCAR PIASTRI - VOTO 5 - Sfortunato e ingenuo al via, l'errore arriva quando, nella foga della rimonta, centra Colapinto e si prende 10'' di penalità. Per sua fortuna, il titolo è stato vinto comunque grazie a Norris.

I voti degli altri

SERGIO PEREZ - VOTO SV - Degna conclusione di una stagione da incubo, toccato da Bottas e ciao GP.

ALEXANDER ALBON - VOTO 6 - Ha sfiorato la zona punti nonostante la gomma sulle tele nel finale.

YUKI TSUNODA - VOTO 6,5 - Batte il compagno Lawson ma è stato per tutta la gara lontano dai 10.

GUANYOU ZHOU - VOTO 6 - Senza la falsa partenza forse avrebbe lottato per la zona punti.

LANCE STROLL - VOTO 6 - Not bad, not terible, un 14° posto un po' anonimo senza sussulti.

JACK DOOHAN - VOTO 6,5 - Prima gara in Formula 1 e non commette errori. Va bene così.

LIAM LAWSON - VOTO 6 - Non stava facendo la gara della vita né sfigurando, ma alla fine si ritira.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5 - Peccato finire la carriera in F1 con quella inchiodata su Magnussen.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6 - Lui, invece, chiude ultimo ma con un highlight: il giro veloce in gara.

FRANCO COLAPINTO - VOTO SV - Partiva ultimo, è stato tamponato, alla fine si ritira. Giornata nera.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/12/2024