F1 GP Abu Dhabi 2024, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE YAS MARINA F1 La Formula 1 è arrivata al capolinea della lunga e intensa stagione 2024. Resta ancora però una gara per scrivere gli ultimi verdetti, con il GP di Abu Dhabi che, come ormai tradizione, deciderà la scuderia vincitrice del titolo Costruttori tra Ferrari e McLaren (per i piloti la questione è già chiusa da un pezzo in favore di Max Verstappen). Chi avrà la meglio tra la scuderia di Maranello, che ha 21 punti da recuperare, e il team di Woking che non vince un titolo a squadre dal lontano 1998? Scopritelo insieme a noi di MotorBox seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2024.

Prove libere 1 GP di Abu Dhabi 2024 live dalle 10.15 di venerdì 6 dicembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.