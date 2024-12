È finita in anticipo tra Ocon e l'Alpine: ad Abu Dhabi debutto anticipato per Jack Doohan

La storia traEsteban Ocon e l’Alpine è ufficialmente al capolinea. Il pilota francese, che ha iniziato a correre per la squadra di Enstone nel 2020, quando il team si chiamava ancora Renault, non prenderà infatti parte all’ultima gara del mondiale F1, di scena questo weekend ad Abu Dhabi. Il pilota francese sarà quindi sostituito da Jack Doohan, il giovane debuttante (figlio del campione delle due ruote, Mick Doohan) che avrebbecomunque dovuto sostituire Oconnel ruolo di titolare di fianco a Pierre Gasly a partire dal 2025.

L’ADDIO AD ALPINE Una notizia arrivata a sorpresa dopo il GP Qatar, che Ocon ha concluso dopo pochi metri finendo coinvolto (senza colpe) nella carambola in curva 1 con Nico Hulkenberg e Franco Colapinto. Il 28enne, chenella prossima stagione sarà pilota Haas– macchina che potrà guidare martedì prossimo nei test gomme Pirelli 2025 in programma sempre sulla pista di Yas Marina – aveva ottenuto il secondo posto nello scorso GP Brasile, sotto il diluvio di Interlagos.

LA LETTERA DI OCON “Vorrei ringraziare – ha poi scritto Esteban sui suoi canali social – tutti i meccanici e gli ingegneri con cui ho lavorato in queste cinque stagioni. Abbiamo condiviso molto insieme e sono orgoglioso di poter considerare amici molti di voi. Lascio Alpine-Renault con grandi ricordi e con l’orgoglio di essere stato il pilota che ha portato i migliori risultati alla squadra dal suo ritorno in questo sport. Non è stato un anno facile per la squadra e la seconda parte della stagione, per vari motivi, è stata particolarmente dura. Ma non mi pento di nulla sapendo di aver dato il 100% in ogni singola sessione”.

“Mi scuso con le centinaia di uomini e donne che lavorano duramente a Enstone e a Viry – conclude Ocon –per il fatto che non potrò venire a trovarvi di persona e salutarvi come si deve. Come sapete, il piano è sempre stato quello di correre un’ultima volta questo fine settimana e salutarvi personalmente. Non vedevo l’ora di fare entrambe le cose. Non è così che volevo che finisse. Ma il mondo della F1 è piccolo e sono sicuro che rivedrò presto molti di voi. Vorrei anche augurare grandi cose al mio amico Jack, che compirà il prossimo grande passo della sua carriera nel GP Abu Dhabi di questa settimana”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 04/12/2024