L'Alpine scioglie la riserva: sarà Jack Doohan a sostituire Esteban Ocon in F1 nel 2025

Australiano, 21 anni, è il figlio della leggenda del motomondiale Mick Doohan, a firmare un contratto per essere in griglia con il team francese nella prossima stagione

L’Alpine ha sciolto la riserva sul nome del pilota che, nella stagione 2025, sostituirà il partente Esteban Ocon (che ha recentemente firmato un contratto con la Haas, dove farà coppia con Oliver Bearman) al fianco del riconfermato Pierre Gasly: la scuderia francese darà infatti un’occasione a Jack Doohan, che dopo una stagione in panchina nel ruolo di terzo pilota, sarà il secondo debuttante ufficialmente presente sulla griglia di partenza del prossimo mondiale di Formula 1.

F1 GP Gran Bretagna 2024: Jack Doohan | Foto: Alpine

FIGLIO D’ARTE Australiano, classe 2003, Jack è figlio di Mick Doohan, leggenda del motomondiale vincitore di cinque campionati del mondo consecutivi in classe 500 tra il 1994 e il 1998. Ex talento di scuola Red Bull, Doohan è poi entrato nell’Academy Alpine nel 2022, conquistando poi un sesto e un terzo posto finali nelle stagioni di Formula 2 del 2022 e del 2023, con sei vittorie totali nella serie cadetta. Non sarà comunque la prima volta per Doohan al volante di una monoposto della massima serie: già quest’anno il 21enne ha guidato la A524 nelle prove libere 1 dei GP del Canada e di Gran Bretagna, ma Doohan aveva guidato l'Alpine anche in altre due sessioni di FP1 nei due mondiali passati.

F1: Jack Doohan | Foto: Alpine

PARLA DOOHAN “Sono felice – spiega Jack Doohan – di aver ottenuto la promozione per un sedile da titolare in F1 nel 2025 con il team Alpine. Sono molto grato per la fiducia del management della squadra. C'è tanto lavoro da fare per essere preparato e pronto, ma darò il massimo nel frattempo per assorbire quante più informazioni e conoscenze possibili ed essere pronto al grande passo. È estremamente gratificante essere il primo della Alpine Academy a ottenere un sedile da titolare con il team e sono riconoscente con coloro che mi hanno supportato lungo il percorso e hanno permesso che questo diventasse realtà. È un momento emozionante, un giorno di orgoglio per la mia famiglia e non vedo l’ora di godermi tutto e lavorare duramente dietro le quinte”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/08/2024