F1, ufficiale: la Haas annuncia l'ingaggio di Esteban Ocon, sarà nel team dal 2025

La notizia era nell’aria ormai da diverse settimane e adesso è finalmente ufficiale: alla vigilia del weekend del GP Belgio a Spa-Francorchamps, la Haas ha annunciato l’ingaggio di Esteban Ocon a partire dalla stagione 2025. Il pilota francese, già da tempo in rotta con l’Alpine, ha infatti firmato un contratto pluriennale (la cui lunghezza non è stata comunicata, come ormai da prassi in Formula 1) con la scuderia americana, dove a partire dalla prossima stagione affiancherà il già confermato debuttante Oliver Bearman prendendo il posto del danese Kevin Magnussen. La Haas ha esordito in F1 nel 2016 e da allora ha sempre portato in pista motori Ferrari, team con cui ha stretto da anni una forte partnership tecnica recentemente rinnovata fino a tutto il 2028.

GP Ungheria 2024: la Haas di Magnussen in pista | Foto: XPB

VEDI ANCHE

PARLA OCON “Sono entusiasta – dice Ocon nel comunicato ufficiale del team – di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera in F1 e di unirmi al team Haas fin dall'inizio della stagione 2025. Arrivo in una squadra molto ambiziosa, il cui spirito, la cui etica del lavoro e la cui traiettoria ascendente mi hanno impressionato. Vorrei ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la loro fiducia e supporto, e per le nostre discussioni sincere e proficue degli ultimi mesi. Su un piano più personale, sono molto felice di lavorare nuovamente con Ayao, che ha fatto parte del mio debutto quando ho guidato una monoposto di F1 durante i miei giorni con la Lotus, più di dieci anni fa. La Haas ha progetti entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro, e non vedo l’ora di mettermi al lavoro per essere parte di questo grande progetto”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/07/2024