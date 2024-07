Mattia Binotto torna in F1: sarà il responsabile Audi-Sauber al posto di Andreas Seidl

Mattia Binotto torna in Formula 1: l’ingegnere ex team principal della Ferrari, che ha lasciato la guida della scuderia di Maranello alla fine della stagione 2022, sposerà infatti il progetto Audi-Sauber già a partire dal prossimo 1° agosto. A comunicarlo attraverso una nota ufficiale è stata direttamente la casa degli Anelli, che ha confermato l’ingaggio del tecnico italo-svizzero nel doppio ruolo di Chief Operating Officer e Chief Technical Officer, con il compito di rapportarsi direttamente con il consiglio d’amministrazione di Sauber Motorsport (ormai al 100% acquisita da Audi).

F1: Mattia Binotto è stato team principal della Scuderia Ferrari dal 2019 al 2022

ESCE SEIDL La notizia, che arriva un po’ a sorpresa dopo che già lo scorso anno Binotto era stato accostato ad Audi e si era vociferato di un rifiuto espresso dall’ex ferrarista, è accompagnata anche da un doppio clamoroso addio: come parte di un “processo di riallineamento della struttura di comando del futuro team ufficiale Audi” (che debutterà nel 2026 insieme alla nuova power unit del costruttore tedesco), lasciano l’amministratore delegato della Sauber, Andreas Seidl, e uno dei responsabili del progetto sin dalla sua nascita, Oliver Hoffmann. Un rimpasto non da poco, visto che Seidl era stato strappato alla McLaren alla fine del mondiale 2022 proprio per rinnovare la Sauber e preparare il terreno in vista dell’arrivo dell’Audi.

XPB Images - F1 Team Kick Sauber, Valtteri Bottas vs Guanyu Zhou

E ORA? A prescindere dal fatto che la scelta sia ricaduta proprio su Binotto, uno degli ingegneri e dei team principal più esperti tra quelli sul mercato, sorprende proprio la scelta da parte di Ingolstadt di azzerare la governance di Sauber e ripartire a meno di un anno e mezzo dal debutto della nuova power unit. Probabile che gli scarsi risultati della scuderia svizzera (attualmente ultima in classifica costruttori con zero punti all’attivo) abbia convinto i vertici di Audi a dare una sterzata al progetto. Resta ancora da capire se Binotto sarà presente al muretto e, in generale, sarà una figura di riferimento per la squadra in pista o se il suo ruolo sarà più quello da ingegnere che guida il progetto tecnico e di organizzatore che costruisce il team dietro le quinte.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/07/2024