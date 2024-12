Formula 1, GP Abu Dhabi 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Siamo giunti all'atto finale del mondiale. In palio ci sono ancora due traguardi prestigiosi, ed entrambi vedono in lizza le due scuderie che hanno fatto la storia della Formula 1, la Ferrari e la McLaren. Il team britannico, dopo la sfortunata gara del Qatar (nella Sprint, invece, avevano fatto doppietta), giunge nell'emirato arabo con un buon margine e con tante chance di riportare a Woking un titolo che manca dal lontano 1998: 21 punti nei confronti della scuderia del Cavallino. Chi sarà iridato costruttori alla fine di questo folle 2024? Intanto c'è da decidere anche il vice campione del mondo alle spalle di Max Verstappen, vittorioso a Lusail. In lizza Lando Norris, penalizzato e 10° in Qatar, e Charles Leclerc, secondo domenica scorsa e con 8 punti da recuperare al rivale britannico. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del ventiquattresimo e ultimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 6 dicembre

Prove libere 1: 10.30 – 11.30 (Live MotorBox dalle ore 10.15)

Prove libere 2: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Sabato 7 dicembre

Prove libere 3: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Qualifiche: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 8 dicembre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 7 dicembre

Qualifiche: 18.30 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 8 dicembre

Gara: 18.00 (differita)

F1 GP Qatar 2024, Lusail: Charles Leclerc | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

LINK UTILI - GP ABU DHABI 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo appena disponibile.

IL METEO DEL GP

Venerdì 6 dicembre: soleggiato; temperatura 23°-27°; precipitazioni 0%; umidità 68%

Sabato 7 dicembre: soleggiato; temperatura 22°-28°; precipitazioni 0%; umidità 66%

Domenica 8 dicembre: per lo più soleggiato; temperatura 21°-27°; precipitazioni 0%; umidità 63%

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/12/2024