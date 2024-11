F1 GP Qatar 2024, Diretta LIVE Gara

LIVE LUSAIL F1 Chiuso matematicamente il campionato piloti con la vittoria di Max Verstappen, il Mondiale di Formula 1 riparte dal Medioriente per la doppietta di gare conclusive della stagione 2024. I riflettori sono dunque accesi sulla lotta tra McLaren e Ferrari (la Red Bull è ancora formalmente in gara, ma piuttosto lontana dalla vetta) per il campionato Costruttori: su una pista come quella di Lusail, teoricamente favorevole alle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri, riusciranno Charles Leclerc e Carlos Sainz a rosicchiare altri punti preziosi e giocarsi il tutto per tutto nel gran finale di Abu Dhabi? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend - l'ultimo dell'anno con il format F1 Sprint - del GP Qatar 2024.

GP del Qatar 2024 live dalle 16.45 di domenica 1 dicembre. Segui la gara con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.