F1 GP Qatar 2024, LIVE PL1 / FP1: Leclerc vola davanti a Norris e Piastri, Sainz 4°

LIVE LUSAIL F1 Chiuso matematicamente il campionato piloti con la vittoria di Max Verstappen, il Mondiale di Formula 1 riparte dal Medioriente per la doppietta di gare conclusive della stagione 2024. I riflettori sono dunque accesi sulla lotta tra McLaren e Ferrari (la Red Bull è ancora formalmente in gara, ma piuttosto lontana dalla vetta) per il campionato Costruttori: su una pista come quella di Lusail, teoricamente favorevole alle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri, riusciranno Charles Leclerc e Carlos Sainz a rosicchiare altri punti preziosi e giocarsi il tutto per tutto nel gran finale di Abu Dhabi? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend - l'ultimo dell'anno con il format F1 Sprint - del GP Qatar 2024.

Prove libere 1 GP del Qatar 2024 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.35 - È tutto, cari lettori di MotorBox! Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.15 per il racconto delle qualifiche Sprint del GP Qatar. Buon pomeriggio e a dopo, ciao!

15.33 - La classifica finale delle FP1:

15.30 - Bandiera a scacchi e finisce qui, con Sainz che si migliora nel secondo tentativo ma non va oltre la quarta posizione, con un gap di sei decimi scarsi dal compagno di squadra.

15.29 - Altro super giro per Leclerc, che migliora ancora e si porta sull'1:21.953 al secondo tentativo con questo treno di Soft.

The whole field has now run the Soft tyre, with Charles maintaining P1 @Charles_Leclerc - P1@Carlossainz55 - P4#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/t01wJAc5ae — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 29, 2024

15.27 - Leclerc resta in vetta anche dopo il giro veloce delle due McLaren di Norris e Piastri. I due piloti del team di Woking si prendono però la seconda e la terza piazza, rispettivamente con 136 e 183 millesimi di ritardo da Charles.

15.24 - Che giro per Charles Leclerc! 1:22.242 per il monegasco della Ferrari, che si riprende la vetta strappandola al compagno di squadra.

15.23 - Qualche problemino in ottica monitor gomme, ma dovrebbero essere con gomme Soft nuove anche Leclerc, Sainz, Norris e Piastri. Intanto Albon si prende il quarto posto in 1:23.465.

15.21 - Complice un'escursione in ghiaia, il giro di Colapinto non è così entusiasmante: l'argentino è solo 19° con il tempo di 1:25.794. Gomme Soft nuove per Albon, Bottas, Stroll, Magnussen, Zhou, Alonso, Russell e Verstappen.

15.19 - Colapinto è il primo a scendere in pista con gomme Soft nuove. A breve sarà seguito un po' da tutti gli altri 19 colleghi.

15.16 - Leclerc e Sainz stanno rodando un nuovo treno di Medium, che probabilmente sarà usato in gara o nella Sprint. È una pratica che da inizio anno viene fatta sempre dall'Aston Martin, e che a Las Vegas era stata effettuata anche dalla dominante Mercedes.

15.15 - Inizio di weekend un po' in sordina per i due piloti della Mercedes: Russell è ottavo, Hamilton 12° a 1.7 di gap dalla vetta occupata da Sainz. A breve dovremmo vedere le simulazioni qualifica con gomme Soft nuove.

15.12 - Dopo un inizio di sessione dedicato al giro secco, adesso Verstappen sta lavorando sul passo gara. Piastri e Norris, invece, proseguono sul lavoro a basso carico di benzina.

15.09 - 1:23.068 per Carlos Sainz, che si è preso il miglior tempo, sempre con lo stesso set di gomme Hard. Lo spagnolo adesso rifila 3 decimi al compagno, e siamo già chiaramente al di sotto dei tempi della pole dello scorso anno.

The boys still sit top of the timesheets as we approach the final 10 minutes of practice @Carlossainz55 - P1@Charles_Leclerc - P2#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/3QJGur86T8 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 29, 2024

15.07 - Sembra ci sia qualche difficoltà per le McLaren: Norris (su Medium) è terzo a 3 decimi da Leclerc, ma la MCL38 sembra un po' nervosa in questi primi km percorsi in Qatar.

Kicking up the dust! 🌪️



Both McLarens have off-track moments, but move up the time sheets on their latest run 🧡#F1#QatarGPpic.twitter.com/AajIuRpFAa — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

15.04 - Altro miglioramento per la Ferrari, ancora con le gomme Hard usate in precedenza: 1:23.419 per Charles, seguito a ruota dal compagno di squadra Carlos Sainz (staccato di 119 millesimi).

15.00 - La classifica quando siamo esattamente a metà sessione di questa FP1:

14.55 - Momento di stanca adesso, con il solo Verstappen tra i big ancora in pista a girare. Un buon inizio di sessione, comunque, per il campione del mondo in carica.

14.50 - Charles Leclerc si prende il miglior tempo in 1:23.702. Bel giro da parte di Charles, perché effettuato peraltro con gomme dure, al contrario di tutti i principali rivali che hanno girato con le Medium. Verstappen ora è secondo, a 183 millesimi.

14.45 - La pista è comunque già molto veloce e i piloti sono già vicini ai tempi dello scorso anno. Merito anche del fatto che i cordoli sono stati smussati e che, dunque, le auto possono andare piuttosto aggressive in uscita di curva senza i ''tagli'' alle mescole che hanno condizionato l'edizione 2023.

14.40 - Verstappen si prende la miglior prestazione in 1:25.612, con gomme Medium. Inizio di giornata un po' diversa per i due piloti Ferrari, che invece hanno cominciato con le Hard. Pirelli ''gialle'' anche per i due Mercedes e i due McLaren.

14.35 - Abbiamo già i primi tempi ma, in attesa che le cose si facciano interessanti, analizziamo le condizioni meteo: ovviamente nessun rischio pioggia visto che siamo nel deserto, ma condizioni ben diverse rispetto al caldo torrido del 2023. 21 gradi l'aria, 26 l'asfalto.

14.30 - Semaforo verde e si va con i primi giri di questa sessione di FP1.

Green light at pit exit! 🟢



60 minutes of practice is GO. #F1#QatarGPpic.twitter.com/E0wiYZZtk3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

14.25 - La Pirelli porta a Lusail le gomme più dure della gamma, con Hard C1, Medium C2 e Soft C3:

The last back-to-back of this the longest ever Formula 1 season, gets underway in Qatar, the sixth Grand Prix weekend to be run to the Sprint format this year. Find more about it here: https://t.co/bWx7Yticez#QatarGP#F1pic.twitter.com/cDE9ywvlmX — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 26, 2024

14.20 - Sarà una sessione molto intensa, perché i prossimi 60 minuti saranno anche gli unici di prove libere del weekend, come ormai è tradizione per i weekend dei GP con il nuovo format Sprint. Già più tardi, alle 18.30, infatti, ci saranno le qualifiche per decidere la griglia di partenza della Sprint Race di domani pomeriggio.

14.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP Qatar 2024. Pronti? Dai che tra poco si parte...