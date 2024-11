Formula 1, GP Qatar 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Con il titolo piloti ormai andato in archivio e conquistato - il quarto consecutivo - da Max Verstappen e dalla sua Red Bull, negli ultimi due Gran Premi l'attenzione si sposta sul titolo costruttori e sul ruolo di vicecampione. La mini sfida in 9 giorni parte questo sabato in Qatar con la sprint che già assegna punti iridati, per poi proseguire la domenica con la gara lunga: a contendersi il primato saranno McLaren e Ferrari, le due scuderie più blasonate della storia della Formula 1, con la casa britannica che potrà contare su un vantaggio di 24 punti nei confronti di quella italiana. La sfida è simile per quanto riguarda il 2° posto nel mondiale piloti. con Lando Norris che precede Charles Leclerc di 21 lunghezze. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del ventitreesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 29 novembre

Prove libere 1: 14.30 – 15.30 (Live MotorBox dalle ore 14.15)

Sprint Qualifying: 18.30 – 19.14 (Live MotorBox dalle ore 18.15)

Sabato 30 novembre

Sprint: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Qualifiche: 19.00 – 20.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Domenica 1 dicembre

Gara: 17.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 29 novembre

Sprint Qualifying: 18.30 (diretta)

Sabato 30 novembre

Sprint: 15.00 (diretta)

Qualifiche: 21.30 (differita)

Domenica 1 dicembre

Gara: 21.30 (differita)

LINK UTILI - GP QATAR 2024

IL METEO DEL GP

Venerdì 29 novembre: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-23°; precipitazioni 0%; umidità 61%

Sabato 30 novembre: soleggiato; temperatura 18°-23°; precipitazioni 0%; umidità 60%

Domenica 1 dicembre: soleggiato; temperatura 17°-24°; precipitazioni 0%; umidità 58%

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/11/2024