F1 GP Qatar 2024, le pagelle di Lusail

Le pagelle della ventitreesima gara dell'anno: il Gran Premio del Qatar: Verstappen over the top, belle gare per Leclerc, Gasly e Zhou, tutti con bei voti. Sainz e Piastri sfortunati, Hamilton anche, ma si rovina la gara alla partenza. Perez ancora nel tunnel.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 - Max is back! Attorno a lui succede di tutto, ma quando l'auto funziona, lui vola alto e lascia i problemi a tutti gli altri, guardandoli negli specchietti (e segnalando ciò che vede...)

LANDO NORRIS - VOTO 6 - Chissà se Max non avesse detto via radio che non lo vedeva rallentare con le gialle, magari Lando e la McLaren oggi avrebbero gioito. Invece lo Stop&Go gli rovina la festa. Ingenuo.

CHARLES LECLERC - VOTO 8,5 - Gara testa e cuore: al via brucia Piastri, che però lo ripassa dopo la SC. Quando gli riprende la posizione ai box non si fa più passare (con altre due SC) e il DRS nel finale.

OSCAR PIASTRI - VOTO 7 - Oggi non aveva il passo di Lando, ma stava tenendo dietro Leclerc. Beffato dalla Ferrari al via, si rifà dopo la prima SC. Poi è sfortunato, gli torna dietro e non riesce più a passarlo.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6 - Partiva in pole e chiude quarto, basterebbe per l'insufficienza, ma in realtà senza i problemi al pit se la sarebbe giocata per il podio. Mezzo voto in meno per la penalità di 5''.

PIERRE GASLY - VOTO 9 - Le Safety Car un po' lo aiutano, ma lui è al posto giusto nel momento giusto, e nel finale, pur contro un Sainz azzoppato, tira fuori gli artigli e difende un 6° posto d'oro per l'Alpine.

CARLOS SAINZ - VOTO 7 - Forse non aveva il passo di Leclerc, ma stava facendo il suo guadagnando una posizione al via. La foratura gli rovina la gara e anche il fondo, rendendogli impossibile passare Gasly.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7,5 - A inizio gara si lamenta del motore, ma la sua strategia è buona e a fine gara monta le medie che gli consentono di finire comodamente in top ten, La classe non è acqua.

LEWIS HAMILTON - VOTO 5 - Jump start alla partenza: 3 posizioni perse e 10'' di penalità. Poi fora sui detriti, lamenta la macchina inguidabile e prende un altro drive through per speed limit. Gara da dimenticare.

SERGIO PEREZ - VOTO 4 - Stava facendo persino una buona gara, ma dopo la seconda Safety Car finisce in testacoda e saluta, proprio quando si aprivano possibilità per lui. Una garanzia in senso negativo.

I voti degli altri

GUANYOU ZHOU - VOTO 9 - Porta alla Sauber i primi punti del 2024 con una gara consistente: bravo!

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7,5 - Giornata concitata che alla fine lo premia con un ottimo nono posto.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 7 - Bravo Valtteri, peccato il punto sfumato, ma Lando era incontenibile.

YUKI TSUNODA - VOTO 6 - Prima parte di gara a subire sorpassi, poi nel finale con la rossa va benino.

LIAM LAWSON - VOTO 5 - GP rovinato dalla penalità (giusta) per l'incidente con Stroll, poteva far bene.

ALEXANDER ALBON - VOTO 5 - Giornata dura e di lotta, poi prende 10'' di penalità e addio speranze.

NICO HULKENBERG - VOTO 4 - Al via rovina la gara a due piloti, dopo la seconda SC Hulk in ghiaia.

LANCE STROLL - VOTO 4 - Parte, sbatte su Albon, prende 10 secondi e poi, dopo pochi giri, si ritira.

FRANCO COLAPINTO ed ESTEBAN OCON - VOTO SV - Fuori al via per colpa di Hulkenberg.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/12/2024