Clamoroso a Lusail: Verstappen penalizzato di una posizione, Russell "promosso" in pole

Il campione del mondo in carica è stato retrocesso al secondo posto in griglia per aver guidato in maniera "troppo lenta" in uno dei giri di raffreddamento delle gomme in Q3

Clamoroso a Lusail! Dopo la strepitosa pole position conquistata da Max Verstappen nelle qualifiche del GP Qatar 2024, il campione del mondo è stato arretrato di una sola posizione in griglia di partenza per quella manovra di presunto impeding ai danni di George Russell. Così, adesso è lo stesso pilota della Mercedes a beneficiare della sanzione dell’olandese di casa Red Bull ereditando la pole position.

LA DECISIONE DEI COMMISSARI Una decisione, quella del collegio dei commissari capitanato per l’occasione dall’ex pilota di F1 Derek Warwick, che è in parte sorprendente e inedita: se è vero che Russell è stato palesemente ostacolato da Verstappen, è altrettanto vero che entrambi i piloti non si trovavano in un giro cronometrato ma in un giro di lancio o di raffreddamento delle gomme.

IL MOTIVO DELLA SANZIONE Nel comunicato dei commissari, infatti, non si parla di impeding, ma si spiega come la penalità sia dovuta al fatto che Verstappen stava guidando in “maniera troppo lenta, senza che ci fosse una specifica necessità”. Una cosa che viene in effetti avvalorata dal fatto che il quattro volte iridato ha girato più lento rispetto al tempo massimo previsto dalla Direzione gara per percorrere i giri non cronometrati. Per questo motivo, dunque, Max scatterà dalla seconda casella in griglia nel GP Qatar, di scena oggi alle 17.00 (cronaca live su MotorBox a partire dalle 16.45).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/12/2024