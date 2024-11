F1 GP Qatar 2024, LIVE Qualifiche Sprint: Norris al top, poi Russell e Piastri davanti alle Ferrari

LIVE LUSAIL F1 Chiuso matematicamente il campionato piloti con la vittoria di Max Verstappen, il Mondiale di Formula 1 riparte dal Medioriente per la doppietta di gare conclusive della stagione 2024. I riflettori sono dunque accesi sulla lotta tra McLaren e Ferrari (la Red Bull è ancora formalmente in gara, ma piuttosto lontana dalla vetta) per il campionato Costruttori: su una pista come quella di Lusail, teoricamente favorevole alle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri, riusciranno Charles Leclerc e Carlos Sainz a rosicchiare altri punti preziosi e giocarsi il tutto per tutto nel gran finale di Abu Dhabi? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend - l'ultimo dell'anno con il format F1 Sprint - del GP Qatar 2024.

Qualifiche Sprint GP del Qatar 2024 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

19.17 - La classifica finale delle qualifiche sprint di oggi:

19.15 - Pole position per Lando Norris, che domani nella Sprint Race partirà per primo! Al suo fianco non c'è però Piastri ma l'ottimo George Russell, che paga soli 63 millesimi e continua a mostrare il suo stato di forma strepitoso. Piastri è terzo, poi Sainz e Leclerc, in quarta e quinta piazza.

19.14 - Bandiera a scacchi e adesso dobbiamo aspettare che tutti finiscano il giro. Norris abortisce e torna ai box, mentre Piastri non si migliora e resta per il momento secondo.

19.12 - Due minuti alla fine e tutti si stanno rilanciando per l'ultimo tentativo veloce. Saranno proprio i due piloti della Ferrari a chiudere il gruppo, mentre Norris e Piastri stanno per partire per il loro secondo push.

19.11 - Le due McLaren mettono un'ipoteca sulla prima fila? 1:21.012 per Lando Norris, con Piastri secondo a 159 millesimi. Poi Russell, Verstappen e Hamilton, con Leclerc che scivola in sesta posizione e Sainz che ha abortito anche il secondo tentativo.

They were slowest to leave the pits, but fastest once out on track! 🚀



Norris and Piastri hit the front after the first flying laps! #F1#QatarGPpic.twitter.com/wzNAdjdV50 — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

19.10 - Verstappen, Sainz e le due Mercedes hanno abortito il primo tentativo, mentre Leclerc chiude il giro in 1:21.705! Alle sue spalle Gasly e Lawson.

19.09 - L'ordine di lancio per il primo tentativo: Lawson, Gasly, Verstappen, Sainz, Russell, Leclerc, Hamilton, Norris e Piastri, mentre Hulkenberg per adesso aspetta ai box.

19.07 - Ricordiamo che in questa sessione, invece, sarà obbligatorio utilizzare un treno di gomme Soft. Il primo a lanciarsi è Liam Lawson.

19.06 - La terza e ultima sessione di qualifica inizia adesso! Via, semaforo verde e si parte con gli ultimi 8 minuti di queste qualifiche sprint.

SQ3 is under way! 🙌



And it's fair to say they're all keen to get going! 😅#F1#QatarGPpic.twitter.com/9RjW91wxNL — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

19.03 - In SQ3 avremo due McLaren, due Mercedes, due Ferrari, la Red Bull di Verstappen, la Haas di Hulkenberg, l'Alpine di Gasly e la Racing Bulls di Lawson.

19.02 - La classifica al termine della SQ2:

19.00 - Esclusi Fernando Alonso, Alex Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Kevin Magnussen. Si salvano in extremis Gasly e Lawson.

18.59 - Bandiera a scacchi e adesso dobbiamo aspettare che tutti finiscano il giro. Non ci sono le due Ferrari, che sono tornate ai box, con Sainz e Leclerc scivolati in quinta e sesta posizione.

18.58 - Un minuto alla fine e Piastri si prende il terzo posto, che dovrebbe garantirgli il passaggio alla SQ3. Intanto gli eliminati sono Gasly, Albon, Lawson, Bottas e Magnussen.

18.57 - Norris si rimette davanti a tutti con i ltempo di 1:21.231! Lando sembra molto in forma in questa prima serata di qualifiche del weekend qatariota. Cancellato per infrazione dei track limit il giro di Oscar Piastri, che ora rischia l'esclusione...

Piastri dips a wheel in the gravel 😳



He loses a time for track limits, as Sainz, then Russell, then the other McLaren of Lando Norris top the times! #F1#QatarGPpic.twitter.com/YYnfMF5oWj — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

18.56 - Che giro per Russell, che si prende il miglior crono assoluto in 1:21.488! Sainz è secondo ma a tre decimi, di soli 9 millesimi davanti a Leclerc.

18.55 - Piastri va al comando in 1:22.050, nonostante una scordolata con tanto di fumata di sabbia alzata in uscita di curva.

18.52 - In attesa del rivale Norris, Leclerc si prende il miglior tempo in 1:22.130. Secondo posto per Verstappen a 58 millesimi dal monegasco, mentre Sainz è solo quarto, alle spalle anche di Hulkenberg.

18.49 - Semaforo verde e si va! Via ai dieci minuti della SQ2, con Hulkenberg e Magnussen sono i primi a scendere in pista. Anche in questo turno eliminatorio sarà obbligatorio usare le Medium.

Back under way for SQ2 🟢



10 minutes, to find the quickest 10 to battle it out for Sprint pole! #F1#QatarGPpic.twitter.com/jb8FQtaQNE — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

18.48 - Tra poco si riparte con la SQ2, la seconda sessione eliminatoria che ci consegnerà i nomi dei piloti che si giocheranno la pole position per la Sprint Race di domani.

18.45 - La classifica al termine della SQ1:

18.44 - E abbiamo già una sorpresa clamorosa: eliminato Sergio Perez, che paga 1.3 di gap dal leader Norris. Esclusi dunque Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Franco Colapinto.

18.43 - Norris migliora e non poco: 1:21.356 per l'inglese della McLaren al suo terzo tentativo veloce in questa SQ1. Seguono Sainz, Russell, Verstappen, Hamilton e Leclerc, che ha invece abortito l'ultimo tentativo.

18.42 - Bandiera a scacchi e adesso aspettiamo che tutti finiscano il loro giro...

18.41 - Russell ha il piedino ancora caldo da Las Vegas: secondo posto con lo stesso identico tempo di Norris (che però è davanti perché ha chiuso il suo giro prima). Un minuto alla fine e per il momento gli esclusi sono Stroll, Alonso, Zhou, Hulkenberg e Colapinto.

18.40 - E dopo il secondo tentativo, con record, di Leclerc, c'è il secondo tentativo con record di Norris: 1:22.021 per Lando, che si rimette a dettare legge. Poi Leclerc, Piastri e Sainz.

18.39 - Leclerc si riprende la vetta in 1:22.156, con 105 millesimi di vantaggio sul compagno Sainz. Verstappen risale al terzo posto. È una classifica che cambia giro dopo giro.

Leclerc picks up where he left off in practice! 🚀



Both Ferraris improve to go P1 and P2! #F1#QatarGPpic.twitter.com/hyZvuX74Sg — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

18.38 - Russell si mette al secondo posto, pagando solo 26 millesimi di gap da Norris. Ma i due Ferrari stanno segnando i nuovi intertempi record...

18.36 - Ancora meglio fa Lando Norris, che nel primo tentativo rifila quasi mezzo secondo a Leclerc. 1:22.785 per l'inglese della McLaren, menetre Piastri non va oltre il sesto posto, alle spalle di Carlos Sainz.

Norris sets the early pace! 🟣



He leads Russell, K-Mag, Leclerc and Verstappen, the top five.#F1#QatarGPpic.twitter.com/L2mk2n46Ed — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

18.34 - Inizia bene Charles Leclerc, che si prende il miglior tempo in 1:23.259 con 32 millesimi di vantaggio su Max Verstappen. In pista anche le due McLaren di Norris e Piastri.

18.33 - 1:23.750 per Kevin Magnussen che è anche il primo a chiudere un giro cronometrato. Ma aspettiamo ovviamente i leader del campionato.

18.31 - Il primo a scendere in pista è Kevin Magnussen, seguito da Stroll, Zhou e Bottas. Sainz e Leclerc sono i primi dei big fuori dai box, ma subito dietro c'è anche Verstappen.

18.30 - Semaforo verde e si va con la SQ1 e cioè con la prima sessione eliminatoria che durerà 12 minuti e che ci darà i nomi dei primi cinque eliminati di oggi. Ricordiamo che tutti saranno obbligati a usare le gomme Medium in questo primo turno di prove.

18.25 - Cinque minuti al via delle ultime qualifiche sprint dell'anno ed è tempo per occuparsi delle previsioni del... tempo. 18 gradi la temperatura a Lusail, con l'asfalto a 22. Il caldo torrido della passata stagione è un lontano ricordo.

18.15 - Buonasera e bentrovati, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le qualifiche sprint del GP Qatar 2024. Giusto 15 minuti d'attesa, poi il via alla SQ1.