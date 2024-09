La Ferrari annuncia il nuovo organigramma: sarà Loic Serra il nuovo direttore tecnico

La Ferrari avrà un nuovo direttore tecnico a partire dal prossimo 1° ottobre. A sostituire il partente Enrico Cardile, che una volta terminato il periodo di gardening leave si unirà all’Aston Martin, ci sarà infatti l’ingegnere Loic Serra. Il 52enne francese approderà a Maranello appunto il 1° ottobre dopo circa 14 anni di militanza in Mercedes: Serra è stato infatti uno dei protagonisti dell’incredibile stagione di successi del team di Toto Wolff, dapprima nel ruolo di tecnico capo dell’ingegneria del veicolo, poi come responsabile della dinamica del veicolo e infine come direttore delle performance. L’esordio in F1 era stato invece nel 2006 con la Bmw-Sauber dopo un passato nella progettazione delle gomme F1 della Michelin.

NUOVO DIRETTORE TECNICO Loic Serra è stato il primo vero acquisto di un certo spessore effettuato dal team principal Frederic Vasseur a partire dal suo arrivo in Ferrari a inizio 2023. Proprio Vasseur gli lascerà l’incarico di direttore tecnico dell’area telaio, che aveva rilevato ad interim dopo l’annuncio delle dimissioni di Cardile. Insieme a Serra, da molti ritenuto un vero genio del funzionamento delle gomme e delle sospensioni (settore in cui la Ferrari è considerata da anni carente), arriverà dalla Mercedes il 1° ottobre anche Jerome D’Ambrosio, che prenderà in carico la gestione della Ferrari Driver Academy e sarà anche vice-team principal.

RIORGANIZZAZIONE A Serra faranno riferimento Fabio Montecchi (capo della divisione Chassis Project Engineering), Marco Adurno (capo del dipartimento Vehicle Performance), il responsabile dell’aerodinamica Diego Tondi, il responsabile degli ingegneri di pista Matteo Togninalli e Diego Ioverno, direttore sportivo e capo della divisione Chassis Operations. Resta invece immutata l’organizzazione del reparto power unit, che risponderà ancora agli ordini dell’ingegnere Enrico Gualtieri.

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/09/2024