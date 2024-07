Ufficiale: dal 2025 Enrico Cardile sarà il nuovo Chief Techical Officer dell'Aston Martin

L'ormai ex direttore tecnico della scuderia di Maranello ricoprirà un ruolo di supervisione e indirizzo del lavoro degli ingegneri del team inglese. Il che sembra chiamare fuori l'Aston dalla gara per accaparrarsi Newey

A neanche 24 ore dalla notizia delle dimissioni da direttore tecnico Ferrari, Enrico Cardile ha già un nuovo lavoro: a conferma delle voci delle ultime settimane, dopo due decenni a Maranello il 49enne ingegnere toscano approda infatti in Aston Martin come Chief Technical Officer. A partire dal 2025, e quindi una volta terminato il periodo di gardening, il progettista italiano avrà un ruolo meno operativo ma di maggiore responsabilità e indirizzo, supervisionando l’attività degli ingegneri della scuderia inglese con sede a Silverstone, guidati dall’attuale direttore tecnico Dan Fallows (ex braccio destro di Adrian Newey in Red Bull fino al 2021).

PARLA CARDILE “Non vedo l’ora – spiega Cardile nel comunicato ufficiale della squadra guidata da Lawrence Stroll – di unirmi al team Aston Martin. L’ambizione e il desiderio sono evidenti ed è un’opportunità unica far parte di questo percorso. Questa è una sfida personale e professionale e non vedo l’ora di lavorare con il team per portare successo a questo marchio iconico”. L’ingaggio dell’ingegnere aretino sembra a questo punto escludere la possibilità per la scuderia inglese di arrivare ad Adrian Newey, nonostante la tanto chiacchierata proposta faraonica avanzata nelle scorse settimane al genio ormai ex Red Bull.

