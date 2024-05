Ufficiale: Adrian Newey lascia la Red Bull dopo 19 anni. Per il futuro c'è in pole la Ferrari

Dopo tante parole, adesso c’è anche l’ufficialità: Adrian Newey non sarà più un ingegnere della Red Bull a partire dal primo trimestre del 2025. Il genio che ha progettato le ultime imbattibili monoposto, che hanno consentito a Max Verstappen di centrare tre titoli Piloti di fila, ha infatti annunciato il suo addio alla scuderia di Milton Keynes. I saluti al dipartimento tecnico da lui diretto sin dall’arrivo nel lontano 2006, seppur ufficialmente previsti per l’inizio della prossima stagione, sono però già di fatto realtà: Newey continuerà infatti a lavorare sul progetto della hypercar stradale RB17, mentre sarà via via sempre meno coinvolto sui lavori per lo sviluppo dell’attuale monoposto F1 e sulla progettazione dell’auto 2025. Nel momento dell’annuncio della separazione, la scuderia anglo-austriaca vanta ben 118 vittorie, 101 pole position, sei titoli Piloti e sette Costruttori con le Red Bull e Toro Rosso disegnate da Newey. Non ancora definito è invece il prossimo futuro, con la Ferrari che viene data da molti in pole position per assicurarsi una super-consulenza da parte dell’ingegnere dei record, che formerebbe con Lewis Hamilton una coppia inedita e affascinante.

F1: Adrian Newey (Red Bull)

PARLA NEWEY “Fin da ragazzo – spiega il 56enne inglese – ho desiderato essere un progettista di auto veloci. Il mio sogno era diventare un ingegnere in F1 e sono stato abbastanza fortunato da realizzare questo sogno. Per quasi due decenni è stato per me un grande onore giocare un ruolo chiave nel progresso di Red Bull Racing, passando da un nuovo arrivato a vincitore di titoli. Tuttavia, sento che questo è il momento opportuno per passare il testimone ad altri e cercare nuove sfide per me stesso. Nel frattempo, siamo giunti alle fasi finali dello sviluppo della RB17 ed è lì che sarà il mio focus per il resto del mio tempo con il team. È stato un vero privilegio, e sono sicuro che la squadra sia ben preparata per lavorare sulla fase finale del ciclo regolamentare di questa macchina. A livello personale, voglio ringraziare gli azionisti, il compianto Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz e Chalerm Yoovidhya per il loro costante sostegno durante il mio tempo in Red Bull, e Christian Horner, che non solo è stato il mio partner commerciale ma anche un amico di famiglia. Inoltre, grazie a Oliver Mintzlaff per la sua guida e a Eddie Jordan, mio caro amico e manager”.

IL SALUTO DI HORNER “Tutti i nostri momenti migliori degli ultimi 20 anni – aggiunge il team principal Horner – sono stati segnati dal contributo tecnico di Adrian. La sua visione e brillantezza ci hanno aiutato a ottenere 13 titoli in 20 stagioni. La sua eccezionale capacità di concepire oltre la F1 e portare ispirazioni più ampie nella progettazione delle vetture da gran premio, il suo notevole talento nell’abbracciare il cambiamento e trovare le aree del regolamento più interessanti su cui concentrarsi, e la sua volontà implacabile di vincere hanno aiutato la Red Bull a diventare una forza più grande di quanto persino il compianto Dietrich Mateschitz potesse immaginare. Oltre a ciò, gli ultimi 19 anni con Adrian sono stati enormemente divertenti. Per me, quando si è unito alla Red Bull, era già un designer superstar. Due decenni e 13 campionati dopo, lascia come una vera leggenda. È anche un amico e qualcuno a cui sarò eternamente grato per tutto ciò che ha portato al nostro rapporto. L’eredità che lascia dietro di sé echeggerà nei corridoi di Milton Keynes e la RB17 Track Car sarà un degno testamento del suo tempo con noi”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 02/05/2024