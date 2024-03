L'ex pilota che lascerà la Mercedes per seguire Hamilton alla Ferrari

Dopo l'ufficializzazione dell'ingaggio Lewis Hamilton da parte della Ferrari, si è ipotizzato che il britannico sarebbe stato accompagnato a Maranello da altre figure chiave che ora fanno parte dell'organigramma Mercedes. Successivamente è però emersa l'esistenza di una clausola nel contratto firmato dal sette volte iridato lo scorso anno che gli impedirebbe di portare con sé degli ingegneri attualmente in forza al team di Brackley. Una condizione in cui però non rientra Jerome D'Ambrosio, ex pilota protagonista in F1 con Virgin e Lotus nei primi anni '10 che nelle ultime due stagioni è stato visto spesso a fianco di Toto Wolff nei weekend di gara.

UNA RAPIDA SCALATA Appeso il casco al chiodo, D'Ambrosio ha avuto a partire dalla fine del 2021 un ruolo da team principal nella scuderia Venturi Racing di Formula E, squadra che aveva come CEO Susie Wolff. Dal marzo 2023 è poi diventato responsabile dello Junior Team della Mercedes, oltre ad essere sempre più una presenza fissa accanto a Toto Wolff nei weekend di gara della F1. Questa carriera manageriale sembrava il preludio per una sua possibile promozione nel ruolo attualmente occupato proprio dal manager austriaco.

L'ACCORDO CON FERRARI Negli ultimi mesi, però, la situazione sembra essere cambiata. Wolff vuole rimanere fino a quando non riuscirà a riportare la Mercedes al vertice della F1 e questo di fatto rappresenterebbe un ostacolo per l'avanzamento in organigramma di D'Ambrosio. Qui si sarebbero inseriti la Ferrari e il suo team principal Fred Vasseur, proponendo al belga di supervisionare la Ferrari Driver Academy. Secondo la ricostruzione riportatata dal sito giapponese as-web.jp, D'Ambrosio ha già concordato i termini dell'accordo con Vasseur e dovrebbe iniziare la nuova avventura a Maranello forse già prima della sosta estiva, non appena terminato l'obbligatorio periodo di ''gardening leaving'' che si deve rispettare quando si passa da una scuderia all'altra. Se, a partire da questo fine settimana in cui si corre il GP Arabia Saudita, noterete un'assenza al fianco di Wolff, avrete la conferma che D'Ambrosio anticiperà effettivamente Hamilton nel trasloco a Maranello.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/03/2024