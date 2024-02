Tra Mercedes e Hamilton un ultimo anno potenzialmente teso: "Lo status di re è scomparso"

Il 2024 sarà un anno particolare per Lewis Hamilton e di conseguenza per la Mercedes. Il sette volte iridato si appresta a vivere la sua ultima stagione con il team di Brackley prima dell'annunciato passaggio alla Ferrari nel 2025 e questo inevitabilmente complicherà i rapporti con la squadra man mano che il campionato andrà avanti, con il britannico che sarà poi escluso dalle riunioni tecniche in cui si comincerà a parlare di sviluppi in vista della monoposto successiva.

F1 Test 2024: Lewis Hamilton (Mercedes)

I DUBBI SULL'AUTO E SU RUSSELL Sono diversi i punti critici che possono emergere per la Mercedes nel corso dell'anno. Uno riguarda l'effettiva competitività della W15, non particolarmente brillante nei test invernali disputati in Bahrain: ''Dal mio punto di vista, i test sono stati un po' deludenti, almeno per quello che abbiamo visto'' ha commentato a riguardo Ralf Schumacher sulla Bild. Lo zio di Mick, il quale occupa ancora il ruolo di terzo pilota della Mercedes, ha poi sottolineato come eventuali risultati stagionali di George Russell inferiori a quelli di Hamilton porrebbero il problema di dover trovare un sostituto che possa anche prendere i gradi di prima guida: ''Se George non riuscirà a diventare il nuovo numero 1, sarà un problema perché Toto Wolff dovrà trovare un'altra prima guida e queste non cadono dall'albero in F1. Forse Carlos Sainz ma, senza voler essere ingiusto, non credo che lo si possa davvero paragonare a Max (Verstappen) o a Lewis''.

LE TENSIONI INTERNE Un altro punto potenzialmente critico riguarda i rapporti all'interno del team Mercedes. Con la situazione venutasi a creare, le tensioni tra i due piloti potrebbero esplodere. Tra Hamilton e Russell le scintille in pista non sono mancate nelle prime due stagioni da compagni di squadra, anche se tutto è rimasto circoscritto alla pista. Ora, però, secondo Schumacher potrebbe andare diversamente: ''Vedo i maggiori potenziali problemi alla Mercedes quest'anno. I due non vanno affatto d’accordo. E Hamilton non ha più la piena protezione della squadra. Lo status del re è scomparso, Russell vorrà usarlo a suo vantaggio. Sono preoccupato che Lewis abbia deciso di andarsene, ciò suggerisce che al momento non tutto è pronto per il successo''. Una Mercedes in difficoltà con i risultati potrebbe anche convincere altri a seguire le orme di Hamilton verso Maranello: ''Il clima potrebbe anche diventare particolarmente incandescente all’interno della squadra se le voci fossero vere e due ingegneri si trasferissero alla Ferrari con lui''.

F1 GP Abu Dhabi 2023, Yas Marina: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

FERRARI IN ATTESA Ovviamente, anche in casa Ferrari quest'anno sarà particolare, con Carlos Sainz a conoscenza del fatto che dovrà lasciare il suo sedile e il clima attorno alla scuderia di Maranello particolarmente eccitato nell'attesa dell'arrivo del sette volte iridato. Il team principal Fred Vasseur ha cercato durante i test di abbassare le attenzioni a riguardo: ''Dobbiamo mettere lentamente a tacere l'argomento Hamilton, per favore. Ora dovremmo concentrarci completamente sulla prossima stagione. Sarò felice di parlare di Hamilton quando si avvicinerà la stagione 2025''. Come detto, l'ingaggio del britannico rende più appetibile il Cavallino Rampante agli occhi di ingegneri di alto livello e Ralf Schumacher lo ha evidenziato, sottolineando anche come dietro le mosse di Hamilton si nasconda un certo malcontento verso la Mercedes: ''Stanno diventando sempre più internazionali, Hamilton lo ha riconosciuto. Il fatto che Mercedes apparentemente non avesse alcun interesse ad assumerlo come ambasciatore del marchio a lungo termine probabilmente lo ha colpito duramente. Ha perso la fiducia che la Mercedes possa cambiare le cose. E a quanto pare ha ferito il suo ego il fatto che Verstappen guadagni più di lui adesso''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/02/2024