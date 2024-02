Drive To Survive ancora sotto accusa: "Dialogo tra Hamilton e Wolff girato apposta"

Venerdì 23 febbraio Netflix ha reso disponibile la sesta stagione di Drive To Survive, la docuserie sul mondo della F1 che ha indubbiamente permesso di aumentare la popolarità della categoria coinvolgendo nuove fette di pubblico. Un successo commerciale e di immagine ben visto dai proprietari di Liberty Media che da questo show hanno ricevuto un ottimo assist per i loro progetti di sviluppo in particolare negli Stati Uniti, ma le critiche al format della serie non sono mai mancate.

LE CRITICHE E LO ''SCIOPERO'' DI VERSTAPPEN Inevitabilmente è stato così anche per le nuove 10 puntate relative alla stagione 2023. Ciò che gli appassionati, gli addetti ai lavori e gli stessi protagonisti rinfacciano a Drive To Survive è l'eccessiva libertà che viene presa nel raccontare i fatti, ponendo seri dubbi sull'autenticità dei contenuti, sacrificata per ottenere un maggior dramma nel racconto. Clamorosa, nel recente passato, è stata la protesta di Max Verstappen che ha negato la sua presenza nella stagione relativa al 2021, proprio l'anno del suo indimenticabile duello iridato con Lewis Hamilton. Il tre volte iridato in questa stagione è presente, ma non ha mancato di sottolineare dettagli che non gli sono piaciuti riguardo alcune sue dichiarazioni riportate sugli schermi: ''Hanno usato roba del 2018. La mia voce suonava completamente diversa, più giovane''.

SCENA PREPARATA? Quest'anno le polemiche si concentrano in particolare sulla scena più discussa (e ovviamente presente nel trailer che potete vedere qui sopra), quella della firma del prolungamento di contratto con Mercedes che vede protagonisti Hamilton e Toto Wolff, caratterizzata dalla frase del britannico ''tu puoi restare qui per altri 20 anni, io no''. Dalla Germania si avanzano forti dubbi sull'autenticità di quello scambio di battute. Il quotidiano Bild lancia illazioni screditanti, parlando di contenuto realizzato esclusivamente per Drive to Survive: ''È stata girata appositamente per Netflix''. Accusa pesante che si aggiunge ad altri ritocchi ben evidenti, come gli effetti sonori aggiunti o le telecronache inventate e incentrate sul protagonista della puntata.

LA DIFESA DI RUSSELL Non tutti comunque sono scontenti dell'operato di Netflix. Il compagno di squadra di Hamilton alla Mercedes, George Russell, sottolinea l'importanza del ruolo svolto da Drive To Survive per allargare la platea di appassionati di F1: ''Drive To Survive ora è così importante per tutti noi in F1. Finché avrà un impatto positivo sulla F1, non credo che ci sia un vero problema''. A costo di sacrificare qualcosa della realtà, per renderla più appetibile allo spettatore di Netflix...

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/02/2024