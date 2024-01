Drive to Survive 6: c'è la data d'uscita della docuserie Netflix sulla Formula 1

Arrivata ormai alla sua quinta stagione, Drive to Survive scalda i motori per tornare sugli schermi degli abbonati nel 2024, con la season 6 dedicata al racconto dei fatti del mondiale di Formula 1 2023, quello che ha visto Max Verstappen e la Red Bull battere record su record. E proprio mentre ci si appresta a conoscere le prime monoposto della nuova stagione, come da consuetudine la produzione Netflix ha ufficializzato la data d’uscita.

FEBBRAIO 2024 Drive to Survive 6 uscirà su Netflix fra poco meno di un mese, e cioè il prossimo 23 febbraio. Come di norma, dunque, le dieci puntate saranno pubblicate nella settimana precedente l’inizio del nuovo Mondiale e nello specifico nella giornata in cui, in Bahrain, andrà in scena l'ultimo giorno di test precampionato prima del tanto atteso via della stagione F1 2024.

CRESCE L'ATTESA Una data che la maggior parte degli appassionati aspetterà con interesse, visto che alla docuserie sulla F1 è stato riconosciuto il merito di aver stuzzicato l’interesse di molti giovani (soprattutto negli Stati Uniti) che non conoscevano lo sport ma anche quello di aver svelato alcuni retroscena inediti agli appassionati che non si perdono neanche una sessione di prove libere. Nella stagione 5, ad esempio, il momento di maggiore interesse è stata la lite tra Toto Wolff e Christian Horner durante le discussioni per l’introduzione di nuove misure di sicurezza per limitare il porpoising (il saltellamento delle auto alle alte velocità).

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/01/2024