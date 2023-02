Drive to Survive: Verstappen e quella foto di Schumacher che vi commuoverà

È arrivato il momento della quinta stagione di Drive to Survive, la fortunata docuserie sul mondo della F1 trasmessa da Netflix e che ha avvicinato a questo sport tanti nuovi appassionati. Disponibile a partire dal 24 febbraio, quest'anno torna ad avere tra i protagonisti anche Max Verstappen, assente lo scorso anno. Il due volte campione del mondo non aveva gradito la narrazione troppo romanzata e non sempre fedele agli eventi che era emersa nel corso delle prime stagioni del programma, decidendo di non concedersi alle telecamere nel 2021, proprio l'anno che gli ha consegnato il primo titolo al termine di un duello pazzesco con Lewis Hamilton.

LA PUNTATA SU SCHUMACHER Paradossalmente, uno degli episodi della nuova stagione di Drive to Survive in cui Verstappen è più presente è il quarto, concentrato principalmente su... Mick Schumacher. I due piloti hanno vissuto momenti in comune fin da piccolissimi, complici le carriere dei due papà Michael e Jos, compagni di squadra alla Benetton nel 1994 e poi a lungo in pista assieme nella F1 a cavallo dei due millenni. Intitolato ''Tale padre, tale figlio?'', l'episodio si sofferma sulle difficoltà incontrate da Mick nel 2022, un anno culminato con la separazione dalla Haas. Ad un certo punto, Verstappen parla della relazione tra le due famiglie e nel frattempo viene mostrato un video con lui bambino assieme a Michael Schumacher.

LA FOTO INEDITA Successivamente, sul monitor compare una foto mai vista di cui si parlerà sicuramente moltissimo. L'immagini (la trovate qui sotto) mostra Michael Schumacher tenere sulle ginocchia il piccolo e biondissimo Max assieme a sua figlia Gina-Maria, coetanea del pilota della Red Bull. Ricordiamo che Mick è invece nato due anni dopo, nel 1999. Un estratto di vita privata tenerissimo e che rappresenta la forza di Drive to Survive, capace di mostrare le vite dei piloti lontano dai circuiti e da ciò che solitamente sappiamo di loro.

VEDI ANCHE

Drive To Survive 5: la foto di Michael Schumacher mostrata da Verstappen

ANNO DIFFICILE Nella puntata in questione si vivrà a fondo l'anno difficile vissuto da Mick Schumacher, incluso il suo spaventoso incidente avvenuto nelle qualifiche del GP Arabia Saudita. Gli autori si sono soffermati molto sulle pressioni derivanti dal dover correre portando sulle spalle uno cognome così ingombrante, definito dal suo ex team principal Gunther Steiner ''una benedizione e una maledizione''. Lo stesso Mick nel corso della puntata è costretto ad ammettere che ''i sogni non sempre si avverano''. Il tedesco dopo aver perso il sedile da titolare alla Haas ha chiuso anche il rapporto con l'accademia Ferrari e da quest'anno ricopre il ruolo di pilota di riserva alla Mercedes, in attesa che si presenti un'altra occasione per dimostrare di poter valere un posto sulla griglia di partenza del Mondiale di F1.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/02/2023