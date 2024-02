Hamilton spiega il passaggio alla Ferrari: "Da bambino giocavo nei panni di Schumacher"

La sessione di test invernali in Bahrain ha rappresentato la prima occasione per Lewis Hamilton di presentarsi davanti ai giornalisti in conferenza stampa dopo l'annuncio del suo ingaggio da parte della Ferrari. Un trasferimento inaspettato e clamoroso, dopo che in passato le due parti erano state spesso accostate senza che nulla si concretizzasse. Sono state molte dunque le domande che sono state poste al sette volte iridato.

L'ADDIO A MERCEDES L'aspetto più sorprendente della vicenda è la decisione presa da Hamilton di far valere la clausola d'uscita inserita nel contratto biennale firmato appena pochi mesi prima con la Mercedes e valido fino alla fine del 2025: ''Ovviamente in estate ho firmato nuovamente e in quel momento ho visto il mio futuro alla Mercedes. Ma nel nuovo anno si è presentata un'opportunità e ho deciso di coglierla, è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere. Sono con la Mercedes da circa 26 anni, mi hanno supportato e abbiamo fatto un viaggio assolutamente incredibile insieme. Abbiamo creato la storia di questo sport, è qualcosa di cui sono molto orgoglioso e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto. Ma alla fine, sto scrivendo la mia storia e ho sentito che questo sarebbe stato il momento di iniziare un nuovo capitolo''.

F1 GP Brasile 2004, Interlagos: Michael Schumacher (Scuderia Ferrari)

NEL SEGNO DI SCHUMACHER La Ferrari è la scuderia più famosa e amata in F1 e ogni ragazzo che si avvicina a questo sport ne subisce il fascino. È stato così anche per Hamilton, il quale ha ricordato i motivi per cui ha sempre guardato con ammirazione il Cavallino Rampante: ''Ogni pilota pensa a come sarebbe vestirsi di rosso, correre il GP d'Italia con la Ferrari quando tutti sono vestiti di rosso. Io da ragazzino usavo la Ferrari di Schumacher nei videogiochi, era un sogno e oggi sono entusiasta di averlo coronato. Certo, è un team che non ha ottenuto grandi vittorie dai tempi di Schumacher, per cui la vedo anche come una sfida enorme''.

IL RAPPORTO CON VASSEUR Tra gli aspetti da non sottovalutare nelal decisione presa da Hamilton c'è sicuramente la presenza del team principal Fred Vasseur, con il quale aveva lavorato a inizio carriera: ''Abbiamo un ottimo rapporto, ho corso con lui in Formula 3 e GP2 ed è lì che abbiamo costruito le basi del nostro rapporto. Abbiamo ottenuto grandi successi insieme, siamo rimasti in contatto e ho sempre pensato che sarebbe diventato un grande team principal anche in F1. È stato bello vederlo crescere e sono stato felice per lui quando ho saputo che sarebbe andato in Ferrari. Sono grato di ritrovarlo e felice del lavoro che sta facendo''.

F1 2023: Fred Vasseur (Ferrari) e Lewis Hamilton

L'ITALIANO Infine, Hamilton ha parlato anche del suo adattamento alla nuova avventura italiana, partendo dallo scoglio della lingua: ''In tutti questi anni non sono mai riuscito a imparare un'altra lingua, ma ci proverò. Quando correvo in kart in Italia ero riuscito a imparare qualche frase e spero di ricordarmele rapidamente. Prima però c'è un capitolo da completare e sono al 100% concentrato per chiudere nel modo migliore con la Mercedes''. Hamilton durante la conferenza stampa ha specificato di non essersi mai recato a Maranello in quanto ancora sotto contratto con Mercedes.

