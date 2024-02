Primi chilometri per la Ferrari SF-24. E Leclerc svela un retroscena sull'ingaggio di Hamilton

La nuova monoposto appena svelata è scesa subito in pista a Fiorano per i primi giri, alternando i due piloti al volante

A poche ore dalla presentazione, sulla pista di Fiorano la nuova Ferrari SF-24 ha completato i suoi primisissimi giri. Come lo scorso anno, la Scuderia di Maranello ha sfruttato la possibilità concessa dal regolamento di percorrere alcuni chilometri sul circuito di proprietà con lo scopo di raccogliere immagini da utilizzare per marketing e promozione. Carlos Sainz è stato il primo a mettersi al volante per appena un paio di tornate, prima di cedere il posto a Charles Leclerc che a sua volta ha potuto giusto avere un assaggio della macchina, completando tre passaggi. Domani, sulla stessa pista, è previsto invece un filming day che permetterà al team di percorrere 200 km, una distanza già più significativa.

BATTESIMO SENZA PROBLEMI Ovviamente è presto per poter trarre le prime conclusioni sul comportamento della vettura, ma Sainz ha sottolineato come la giornata sia sta comunque positiva: ''Sono stati dei buoni giri d'installazione. Nulla è successo, il che è sempre una buona notizia. Abbiamo in programma altri giri da percorrere, dunque vedremo, ma finora tutto sta andando liscio. Si tratta giusto di cinque chilometri degli oltre mille che completeremo nei test invernali, ma sono andati bene. Non abbiamo avuto problemi, io ho fatto due giri e Charles tre''.

SENSAZIONI MIGLIORI Leclerc è andato oltre, facendo un paragone con l'analogo esordio del 2023 per spiegare come questa monoposto sembri nata meglio rispetto alla SF-23: ''Ricordo che dopo il primo giro dell'anno scorso, o se non era il primo giro, erano i primi tre o quattro giri, non ero molto soddisfatto del comportamento della macchina. La monoposto era molto, molto difficile da guidare. Quest’anno l’auto sembra più sana e in una posizione migliore''. Il monegasco ha però frenato gli entusiasmi: ''Voglio insistere sul fatto che questo non significa nulla riguardo la competitività della vettura. Se altri team hanno fatto passi avanti maggiori in termini di miglioramento del tempo sul giro, allora la macchina può essere anche più facile da guidare, ma potrebbe non essere abbastanza veloce. Quindi in termini di competitività è molto difficile esprimersi. In termini di feeling reale fin dai primi giri, direi che quest’anno ho avuto un feeling migliore rispetto all’anno scorso''.

LECLERC E L'ARRIVO DI HAMILTON A margine della presentazione della nuova vettura, c'era molta curiosità riguardo la mossa di mercato che ha incendiato l'inverno della F1, ossia l'ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari a partire dalla prossima stagione. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Leclerc ha voluto fare chiarezza su come è stata gestita l'operazione: ''Ovviamente questo tipo di accordi non vengono conclusi da un giorno all'altro. Ci vuole tempo ed ero a conoscenza di quelle discussioni prima di firmare il mio accordo, quindi non è stata una sorpresa dopo la firma. Ritengo positivo che la squadra sia stata trasparente, evitando che ne venessi a conoscenza dopo, ma per me non ha cambiato nulla''. Nei giorni scorsi anche Sainz aveva spiegato di non essere stato colto di sorpresa dalla notizia, chiarendo di essere stato a conoscenza delle mosse della Ferrari.

