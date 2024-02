Ferrari SF-24, Leclerc: "Mi aspetto un passo avanti". Sainz: "Auto più guidabile"

La nuova Ferrari SF-24 è nata sulla scia delle buone prestazioni ottenute nel finale della stagione 2023. Pur presentando notevoli differenze rispetto al precedente passato, la monoposto è figlia dei riscontri e delle indicazioni avute dalla pista nella seconda metà dello scorso anno. Questo concetto è stato espresso a più riprese nel corso della presentazione della vettura e ribadito anche dalle prime dichiarazioni dei piloti titolari, i confermati Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Presentazione Ferrari SF-24 Vasseur, -leclerc e Sainz con la vettura

LECLERC FIDUCIOSO La Ferrari ha cercato di sviluppare una vettura che sia più semplice da guidare, permettendo ai piloti di spingere maggiormente. Leclerc lo ha sottolineato così: ''La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Ovviamente però quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene. Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie''.

SIMULATORE PROMETTENTE Gli obiettivi fissati dagli ingegneri Ferrari sembrano essere stati raggiunti, almeno stando alle risposte ottenute nelle prove al simulatore. Ovviamente è la pista che dovrà dare il verdetto più importante, come sottolineato da Sainz: ''Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore… Non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo. L’obiettivo è avere una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara, che sono i requisiti di base per poter lottare per la vittoria. Noi piloti abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze. Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/02/2024