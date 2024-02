La scheda tecnica della Ferrari SF-24

Questa mattina la Ferrari ha tolto i veli alla SF-24, la monoposto con cui prenderà parte al Mondiale 2024 di F1. Come ha sottolineato il direttore tecnico Enrico Cardile, la vettura è stata riprogettata in ogni area, creando una piattaforma completamente nuova in base alle indicazioni avute da piloti. Qui di seguito scopriamo le caratteristiche tecniche della nuova monoposto e della power unit.

OTTIMIZZARE L'AFFIDABILITA' Se le novità più evidenti riguardano ovviamente il telaio e l'aerodinamica, anche riguardo la power-unit si è continuato a lavorare nonostante il progetto sia stato congelato per regolamento. Il lavoro svolto è stato spiegato da Enrico Gualtieri, direttore tecnico Power Unit: ''Ci aspetta la stagione con più gare nella storia della categoria e questo significa tempi di reazione più veloci e meno ore al banco disponibili. In preparazione di questo campionato abbiamo rivisto tutti i processi che riguardano il propulsore – la preparazione, la delibera e la gestione – in modo da massimizzarne la prestazione. Inoltre abbiamo lavorato a braccetto con i nostri partner per ottimizzare ulteriormente le procedure lato affidabilità: per esempio grazie al costante monitoraggio dei fluidi che riusciamo a realizzare in pista con Shell siamo in grado di avere continuamente indicazioni sullo stato di salute della power unit''.

Presentazione Ferrari SF-24: vista dall'alto

VEDI ANCHE

SCHEDA TECNICA FERRARI SF-24

Telaio in materiale composito a nido d'ape in fibra di carbonio con protezione halo per l'abitacolo.

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio.

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro.§

Differenziale posteriore a controllo idraulico.

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori.

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod), posteriori a tirante (pull-rod).

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg.

Ruote anteriori e posteriori: 18''.

Power unit

Nome 066/12

Cilindrata 1600 cc

Giri max 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Nr cilidri 6

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione Sistema ibrido di recupero dell'energia con motogeneratori elettrici

Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria 4 MJ

Potenza MGU-K 120 kW

Giri max MGU-K 50.000

Giri max MGU-H 125.000

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/02/2024