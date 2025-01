L'incidente alla Ferrari F40 di Lando Norris: com'è andata, cosa insegna

Allineamenti astrali sfavorevoli, per le Ferrari F40 che di questi tempi escono dal garage per una scampagnata.

Pochi giorni dopo la diffusione di un video che mostrava la distruzione della F40 con il chilometraggio più alto al mondo in un incidente nel Regno Unito, ecco rimbalzare la notizia del crash di un'altra F40 celebre. A questo giro, la malcapitata è l’esemplare di proprietà del pilota di Formula 1 Lando Norris.

Rispetto all'episodio in Gran Bretagna, conseguenze meno gravi, come testimonia il video che da giorni circola sui social media (vedi sotto).

Sei il classico curiosone che non prende sonno se non sa come sono andate le cose, per filo e per segno? Qui troverai le risposte ai dubbi esistenziali che ti affliggono.

O almeno, ci si prova.

Botto F40 Lando Norris: chi alla guida?

La Ferrari F40 di Lando Norris finisce la sua corsa contro un guardrail (screengrab: Instagram/@valveandpiston)

Questa, siamo certi, già la sai. Al momento dell'accaduto, al volante non si trovava il giovane pilota britannico della McLaren.

L'incidente è avvenuto presumibilmente all'inizio di gennaio, mentre Norris festeggiava il Capodanno a Dubai. Il pilota aveva acquistato un raro esemplare della mitica F40 alla fine dello scorso anno e spesso era stato visto guidarla per le strade di Monaco.

Il punto, spiace dirtelo, è che ancora non è chiaro chi fosse alla guida della supercar del Cavallino durante l'assenza del proprietario. Quel che è certo, è che in futuro Norris dovrà riconsiderare attentamente a chi affidare le chiavi dell'auto.

Le dinamiche dell'incidente

Un video, pubblicato inizialmente su TikTok dall’utente Thanosofmonaco e poi condiviso a raggiera su tutti i social possibili immaginabili, mostra la F40 mentre percorre le strade di montagna vicino al Principato di Monaco.

Dalla breve clip, si vede l’auto dapprima mentre affronta una curva a sinistra. Sul rettilineo successivo, tuttavia, il posteriore perde aderenza e scivola verso sinistra. Il conducente, tentando di correggere, sembra frenare bruscamente, facendo ruotare la vettura verso destra, fino a impattare contro il guardrail a bordo strada.



Quali danni alla Ferrari F40?

A differenza dell’incidente nel Regno Unito, i danni riportati dalla F40 di Norris sembrano essere meno gravi. L’urto ha interessato principalmente il paraurti posteriore, che ha assorbito la maggior parte dell'impatto. A dirla tutta, anche la ruota posteriore sinistra potrebbe aver subito danni e potrebbe dover essere sostituita.

Per la F40 di Norris, solo danni al paraurti. O quasi (screengrab: Instagram/@valveandpiston)

Cosa potrebbe aver causato l’incidente?

Come per l'incidente in UK, la causa sembra essere un’eccessiva pressione sull’acceleratore.

La Ferrari F40, a differenza delle supercar moderne, non dispone di sistemi di sicurezza come il controllo elettronico della trazione o di stabilità. Senza contare che il V8 biturbo della F40 è noto per la sua erogazione di potenza particolarmente brusca e imprevedibile, con un picco improvviso che può rendere difficoltoso il controllo dell’auto per i conducenti meno esperti.

Ferrari F40, supercar ''analogica'' (screengrab: Instagram/@valveandpiston)

Cosa insegna l'episodio

Morale della favola: nonostante l'auto se la sia cavata con danni relativamente contenuti, l'incidente sottolinea quanto le auto d’epoca ad alte prestazioni come la Ferrari F40 richiedano una guida estremamente attenta e una buona dose di esperienza per gestirle in sicurezza. Esperienza e sensibilità che il bagaglio di un driver ''nativo elettronico'' potrebbe non includere. Non per colpa sua.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/01/2025