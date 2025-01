Youtuber replica una Ferrari F40 da zero: telaio fai da te, motore V12 e pannelli originali (video)

La Ferrari F40 è un'icona dell'automobilismo italiano, una delle supercar più leggendarie di sempre, nonché l'ultima vettura approvata direttamente da Enzo Ferrari. Considerata “la supercar” per eccellenza, è un simbolo senza tempo dell’ingegneria di Maranello.

Con il suo design rivoluzionario e le sue prestazioni mozzafiato, quest'auto continua a far sognare gli appassionati di tutto il mondo. Tuttavia, possedere un modello originale è un privilegio riservato a pochissimi, dato che i prezzi raggiungono cifre iperboliche. Insomma, serve un conto in banca quasi alla pari di quello di Jeff Bezos per accaparrarsene un esemplare.

Replica Ferrari F40: lo straordinario modello originale aveva motore V8 biturbo da 478 CV

Invece di spendere milioni per una Ferrari F40 originale, lo youtuber Mike Burroughs, fondatore del popolare canale YouTube StanceWorks, ha deciso di costruire la sua personale F40. Il risultato è un progetto straordinario che sta attirando l'attenzione degli appassionati e incrementando le visualizzazioni del suo canale.

Nonostante Burroughs non sia un grande fan delle supercar, il desiderio di spingere i propri limiti creativi lo ha portato a cimentarsi in questa impresa ambiziosa. Il progetto prevede l’utilizzo di pannelli della carrozzeria originali della Ferrari F40, ma il vero capolavoro risiede nel telaio, progettato e costruito interamente da zero.

Reperire un autentico telaio della F40 è praticamente impossibile, a meno che non si disponga di contatti influenti o di una macchina del tempo. Per questo motivo, Burroughs ha deciso di realizzare un telaio personalizzato, utilizzando come riferimento un modello CAD originale del telaio della Ferrari F40.

Ecco le principali caratteristiche del telaio:

Progettazione su misura : un telaio tubolare costruito da zero.

Modello CAD originale : usato come base, ma con miglioramenti per ottimizzarne le prestazioni.

Flessibilità strutturale : il telaio è stato adattato per accogliere il motore V12.

Una delle scelte più audaci di questo progetto è l'adozione di un motore V12 aspirato al posto del tradizionale motore V8 turbo della F40 originale. Burroughs ha optato per un Ferrari V12 aspirato da 6,5 litri proveniente da una Ferrari 812 Superfast. Questo motore, noto come F140-GA, è un'evoluzione del celebre F140B V12 utilizzato sulla Ferrari Enzo.

Replica Ferrari F40: l'unboxing dei pannelli originali della supercar di Maranello

Caratteristiche del motore V12

Potenza straordinaria : fino a 800 CV, rispetto ai 478 CV del V8 biturbo originale della F40.

Tecnologia avanzata : un motore aspirato che garantisce una risposta immediata e un sound unico.

Personalizzazioni uniche : Burroughs realizzerà collettori di scarico 6 in 1 su misura per massimizzare le prestazioni.

Cambio sequenziale e altre innovazioni

Per trasmettere tutta la potenza del V12 alle ruote posteriori, Burroughs utilizzerà un cambio sequenziale Holinger, dotato di un sistema di cambio pneumatico ad aria. Questo tipo di trasmissione è lo stesso utilizzato nella Brabham BT62, una vettura da corsa prodotta in tiratura limitata.

Le domande che dividono gli appassionati

Questo ambizioso progetto solleva molte domande tra gli appassionati di auto e i puristi del marchio Ferrari:

È possibile costruire un telaio migliore di quello originale Ferrari?

Montare un V12 al posto del V8 biturbo è un'eresia o un omaggio allo spirito Ferrari?

Nonostante i pannelli originali, questa è davvero una Ferrari F40?

Noi proviamo a rispondere sinteticamente:

No, non è possibile realizzare un telaio migliore di quello della F40 originale, che è frutto di attenti studi di ingegeria automobilistica, anche se risalente agli anni '80.

di quello della F40 originale, che è frutto di attenti studi di ingegeria automobilistica, anche se risalente agli anni '80. Montare un motore V12 Ferrari al posto del V8 biturbo non è un'eresia, anche se risulta essere un'operazione alquanto originale, seppur audace. Si tratta pur sempre di un motore Ferrari e lo scopo del progetto è realizzare una replica marciante della supercar, ma senza avere la presunzione di farne una copia perfetta e spacciarla per tale.

anche se risulta essere un'operazione alquanto originale, seppur audace. Si tratta pur sempre di un motore Ferrari e lo scopo del progetto è della supercar, ma senza avere la presunzione di farne una copia perfetta e spacciarla per tale. No, questa non può essere davvero una Ferrari F40. Innanzitutto, proprio per il motore V12 e poi perché telaio e altri elementi sono ricostruiti in epoca moderna con stampanti 3D. Non è sufficiente avere i pannelli carrozzeria originali per poter definire l'auto come una vera F40.

Detto questo, complimenti per l'iniziativa dello youtuber.

Replica Ferrari F40: l'originale è un'icona dell'automobilismo mondiale

Il progetto di Mike Burroughs non è solo una sfida tecnica, ma anche un esperimento per esplorare i limiti della creatività nel mondo delle supercar. Grazie all’utilizzo di componenti originali e a soluzioni innovative, Burroughs sta realizzando una replica unica della Ferrari F40 che ha già catturato l’interesse degli appassionati e del pubblico su YouTube. Che ne pensate? Questa è una moderna reinterpretazione o una provocazione verso il Cavallino Rampante? Dateci la vostra opinione.

