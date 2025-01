Se le sosia di Ferrari e Porsche sono giapponesi che non t’aspetti

Il Giappone sorprende ancora una volta: qui, la creatività del tuning trasforma auto comuni come la Toyota Crown Sport e la Daihatsu Copen nelle sorprendenti sosia delle leggendarie Ferrari Purosangue e Porsche 911. Un mix di passione, design e tecnica che affascina gli appassionati di auto di tutto il mondo.

Ferrari Purosangue e Porsche 911 modelli amati ma costosi

In quel Paese supercar come quelle sono ammirate in modo quasi ossessivo. Tuttavia, il loro prezzo elevato le rende inaccessibili per molti. Questa sfida economica ha dato vita a una cultura del tuning unica, dove i preparatori trasformano vetture più abbordabili in repliche incredibilmente reali.

Tuning giapponese: il frontale della Toyota Crown Sport è simile alla Ferrari Purosangue

La Toyota Crown Sport, una raffinata cinque porte ibrida, è stata completamente trasformata in una copia della Ferrari Purosangue. Merito del bodykit progettato dal team di Aero Over, che include:

Uno splitter anteriore aerodinamico

Una griglia ampliata e dettagli che richiamano il frontale del SUV italiano

Al posteriore, quattro terminali di scarico e un paraurti ridisegnato.

Questi elementi donano alla Crown Sport un look sportivo che richiama l'eleganza della Purosangue, pur rimanendo un’auto accessibile e nonostante il difficile tentativo di imitare un modello tanto prestigioso, il body kit è ben riuscito.

Tuning giapponese: il logo del tuner Aero Over che si ispira a quello del Cavallino Rampante

Design audace e dettagliato

L'intero progetto si distingue per un'estetica coraggiosa ma equilibrata. I cerchi in lega personalizzati e le pinze dei freni gialle, in tinta con i loghi simil Ferrari, ma reinterpretati, aggiungono originalità al design. Anche se alcune scelte, come le luci LED impilate, sembrano un po’ eccessive, l'effetto complessivo è quello di un'interpretazione sofisticata e piacevole.

Ammettiamolo, anche alcuni dei kit personalizzati più costosi in circolazione tendono a essere eccessivi; per esempio, prendete Brabus o Mansory. Si può dire tutto e il contrario di tutto sui due tuner, ma non che producano modelli anonimi o banali. Ma tralasciando completamente la questione “Cavallino Rampante”, troviamo che questa Toyota Crown Sport abbia semplicemente un bell'aspetto.

Se la… “Toyota Purosangue” farà storcere un po’ il naso a Maranello, ma appare come un restyling raffinato, la “Daihatsu 911” forse non farà felici nemmeno i vertici di Zuffenhausen, ma è un tentativo altrettanto coraggioso di interpretare la sportiva tedesca in modo simpatico e appariscente, nonostante abbia il motore e le ruote motrici anteriori.

Tuning giapponese: la Coperche 811 GT-K è una Daihatsu Copen alias Porsche 911

Ispirata alla 911 da competizione

La Daihatsu Copen, una piccola kei car giapponese, è stata trasformata in una mini Porsche 911 grazie al progetto ''Coperche 811 GT-K'', realizzato da StanceMagic. Presentata al Tokyo Auto Salon 2025, questa originale reinterpretazione si basa su un esemplare usato e completamente trasformato con l'aiuto della fibra di vetro. Solo il parabrezza, le portiere, gli specchietti e i montanti anteriori sembrano essere rimasti originali. Inutile dire che ha attirato grande attenzione per la sua somiglianza con la Porsche 911 RSR Le Mans.

Tuning giapponese: la Daihatsu Copen usata si trasforma in Porsche 911

Il bodykit rivoluziona l'aspetto della Daihatsu Copen:

Parafanghi allargati e paraurti personalizzati

Fari anteriori Porsche 911/997

Fanali posteriori Porsche 911/996

Coda ridisegnata con una grande ala posteriore

Gli interni, anch'essi migliorati, includono sedili da corsa, un roll-bar di sicurezza, rivestimenti in pelle scamosciata e inserti rossi sul cruscotto. Ma per aggiungere un effetto scenografico, la livrea è ispirata alla Porsche 911 RSR Le Mans.

Tuning giapponese: i sedili racing della Coperche 811 GT-K by StanceMagic

Coperche 811 GT-K: motore e prestazioni

Sotto il cofano, la ''Coperche 811 GT-K'' monta un motore quattro cilindri da 1,3 litri, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Anche se non raggiunge le prestazioni di una vera Porsche 911, questa configurazione rappresenta un grande passo avanti rispetto al motore originale da 660 cc della Daihatsu Copen con specifiche giapponesi.

Le trasformazioni della Toyota Crown Sport e della Daihatsu Copen in sosia della Ferrari Purosangue e della Porsche 911 dimostrano l'eccellenza del tuning giapponese. Questi progetti unici celebrano la creatività e la passione, offrendo un'interpretazione originale delle supercar europee a chiunque voglia sognare in grande.

Quale trasformazione vi ha colpito di più? Diteci la vostra opinione.

