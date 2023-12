Tuning: sotto il Deltone e la R5 Turbo c'è una Suzuki Jimny!

È chiaro come il sole, o tale dovrebbe essere, che queste repliche non ingannerebbero nessuno. Giusto? Perché da qualunque parte le si guardi, le conversioni proposte dal tuner giapponese Damd per il prossimo Tokyo Auto Salon 2024 sono solo omaggi che richiamano le fattezze della Lancia Delta Integrale e della Renault 5 Turbo, ma che sotto sotto ci sia una Suzuki Jimny è evidentissimo. O no? Sia come sia, questi kit widebody con cerchi in lega OZ Racing offrono un colpo d'occhio interessante: un omaggio rispettoso e divertente di due mostri sacri dell'automobilismo mondiale. Con una buona dose di ironia.

Suzuki Jimny con kit Piccolo Δ, il frontale

DAL DELTONE AL DELTINO Il kit Piccolo Δ, pur con proporzioni invariabilmente differenti, dà alla Jimny uno sguardo che riconosci subito come ispirato a quello del Deltone. Il frontale ridisegnato con quadrupli fari rotondi, la griglia cromata e un paraurti personalizzato sono quanto di più vicino possa esserci alla Lancia Delta Integrale, se consideriamo quanto diverse siano le forme dell'auto sottostante. Il profilo mostra i muscoli con parafanghi allargati squadrati, come sull'icona italiana, e la coda eredita il caratteristico spoiler in fondo al tetto. Prese d’aria sul parafango e un paraurti in tinta con la carrozzeria completano il travestimento con un... insuccesso, sì, ma da standing ovation.

Suzuki Jimny con kit Piccolo Δ si ispira alla Lancia Delta Integrale

RENAULT 5 (NON) TURBO Al Tale e Quale Show partecipa pure la R5 Turbo, che la Jimny imita con l'aiuto del kit Little 5. Rispetto al precedente, Little 5 aggiunge fari e griglia ispirati alla R5, una tonalità esterna blu, paraurti neri, finte prese d'aria laterali e un diverso spoiler sul tetto. Damd ha anche aggiunto decalcomanie ''non turbo'' sui lati, a dichiarare con ironia che il motore della Suzuki è aspirato, al contrario di quello della musa ispiratrice.

Suzuki Jimny con kit Piccolo 5 si ispira alla Renault 5 Turbo

CAMBIA SOLO IL LOOK Entrambi i modelli proposti da Damd montano un nuovo set di cerchi in lega sviluppati in collaborazione con OZ Racing, rendendo il design iconico compatibile con le misure Jimny. Le ruote sono disponibili in bianco da corsa con scritte rosse o in grafite scura con lettering in bianco e possono essere acquistati separatamente. Va sottolineato che il tuning proposto dallo specialista giapponese è unicamente estetico, ma non sono previste modifiche al motore o al telaio a longheroni della Suzuki Jimny, che rimangono quelli di serie. Ciò significa che, gommatura a parte, le doti in fuoristrada di queste special non vengono penalizzate. Divertente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/12/2023