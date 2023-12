Video: Liberty Walk mette le mani sulla Lamborghini Countach e...

L'anno scorso era toccato alla Ferrari F40 ricevere le attenzioni del preparatore giapponese Liberty Walk: quest'anno, per stupire i visitatori al prossimo Salone di Tokyo 2024, l'arma scelta è una Lamborghini Countach, che il famoso esperto di tuning ha vestito con un kit widebody super-vistoso, ma non troppo lontano dallo spirito Lamborghini, si direbbe. Guarda il video teaser qui sotto!

DI TUTTO UN PO' L'ispirazione sembra quella di un'auto da corsa Gruppo 5 di fine anni Settanta, in cui corse anche l'evoluzione più potente della Lancia Stratos. Altri spunti vengono invece dalla produzione Lamborghini più recente: dalle prese d'aria della Countach 25th Anniversary (quella distrutta da Leonardo Di Caprio in The Wolf Of Wall Street) al frontale che richiama la Diablo GT. Al posteriore, un vistoso alettone di quelli che si vedono nelle gare del campionato GT.

LB Works Countach, il frontale

LA RICONOSCI SUBITO Stando al video teaser 3D, renderizzato da xix3D, la LB Works Countach avrà giganteschi parafanghi e un enorme diffusore posteriore come quelli usati nelle cronoscalate; canard ai lati del frontale e un vistoso splitter. L'assetto ribassato, che fa sparire parte delle grandi gomme sotto i passaruota, non pregiudica una silhouette fedele all'originale, con l'inconfondibile presa NACA al centro della fiancata e i finestrini laterali tagliati longitudinalmente.

LB Works Countach, le caratteristiche prese d'aria

SPIRITO RACING Come nel caso della F40, anche la Countach di Liberty Walk ha una connotazione racing molto esasperata, pur rimanendo perfettamente riconoscibile. Chissà cosa ne direbbe Marcello Gandini, il disegnatore della Countach originale? O magari Frank Stephenson, che era stato critico nei confronti della riedizione moderna Countach LPI 800-4. Beh intanto godiamoci la premiére, che sarà il prossimo 12 gennaio al Tokyo Auto Salon 2024. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/12/2023