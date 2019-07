Autore:

Federico Sardo

LIBERTY WALK PER LAMBORGHINI HURACAN Liberty Walk, nota azienda giapponese di tuning, ha pubblicato i render del suo nuovo kit per Lamborghini Huracan e ovviamente si tratta di roba da lasciare a bocca aperta. Liberty Walk è famosa per il suo lavoro su Lamborghini, sempre qualcosa di davvero spaventoso, anche nei prezzi. Uno dei suoi kit widebody più famosi è proprio quello per la mitica Huracan, che ora viene profondamente aggiornato con il non facile intento di migliorare qualcosa che già aveva fatto sognare gli appassionati di tutto il mondo.

IL NOME, QUANDO ARRIVA E IL PREZZO Il nuovo kit si chiama Silhouette Works GT e potete dargli un'occhiata nella nostra gallery. Liberty Walk non ha ancora annunciato il prezzo del kit, ma solo che verrà presentato ufficialmente al pubblico al SEMA di Las Vegas, all'inizio di novembre.

I DETTAGLI Da questi render possiamo vedere innanzitutto delle grandi minigonne laterali e dei passaruota posteriori piuttosto imponenti. I passaruota anteriori presentano invece dei sottili deflettori d'aria e un altro elemento caratteristico è sicuramente il cofano in fibra di carbonio. La parte più impressionante è probabilmente il retro, che sfoggia un grosso spoiler e una bella pinna di squalo che va dal tetto alla copertura del motore. Anche diffusore posteriore e tubi di scarico sono pesantemente modificati. Un ultimo dettaglio davvero sorprendente poi è la citazione di John Lennon ("Imagine all the people living life in peace") sulla fiancata! Se anche voi, come noi, siete curiosi di vederla in carne e ossa, l'appuntamento è dunque per novembre. Intanto potete ammirarla nella nostra gallery.