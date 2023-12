Cartoline dalla Nuova Zelanda: ve le manda Ferrari Purosangue

Non è un record, ma ditemi voi se non avreste voluto prendervi parte: cinque Ferrari Purosangue - il SUV del Cavallino - hanno percorso 3.000 km in tre settimane tra gli scenari mozzafiato della Nuova Zelanda. Tanti cavalli e poco traffico, per chi si emoziona più a girare un volante che a rimirare bellezze naturali.

Tanti cavalli, poco traffico: il Ferrari Purosangue New Zealand Grand Tour

NO ALPITOUR? Il Ferrari Purosangue New Zealand Grand Tour è partito da Auckland per raggiungere il fiordo di Milford Sound, ai confini sud-occidentali dell’isola, patria di foche e pinguini. In mezzo, tante tappe dai paesaggi mozzafiato, tra cui le spiagge dorate di Waihi Beach e il vulcano spento di Mount Maunganaui, sacro ai Maori; e poi via dalle zone vulcaniche di Rotorua al lago di Taupo, poi la capitale Wellington e molte altre mete memorabili.

LA PROTAGONISTA Memorabili quanto la Purosangue, che nonostante la sua innovativa interpretazione di vettura GT a quattro porte e a ruote alte incarna lo spirito Ferrari con il suo V12 da 725 CV montato in posizione anteriore centrale, ha interni lussuosi a quattro posti, ma una maneggevolezza da auto sportiva, grazie al suo sistema di sospensioni attive e allo schema transaxle che ottimizza il bilanciamento. Guardate il video e ascoltate che sound!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2023