Porsche 911 2025: la Carrera S torna più tecnologica e performante ma solo automatica (video)

Il 2025 inizia con il piede sull’acceleratore per Porsche, che aggiunge alla gamma la nuova 911 Carrera S. Diciamo ''nuova'', ma sarebbe più appropriato chiamarla una reintroduzione, poiché il nome Carrera S torna alla ribalta da quando la serie 992.2 è stata introdotta nel 2024. La 911 Carrera S 2025 è disponibile in versione Coupé e Cabriolet, questa nuova variante della Porsche 911 992.2 si colloca tra il modello standard e la 911 GTS T-Hybrid.

La Porsche 911 Carrera S 2025 è spinta da un motore biturbo a sei cilindri da 3,0 litri, ottimizzato per offrire un incremento di potenza rispetto alla generazione precedente. Questo propulsore eroga 480 CV – 30 CV in più rispetto a prima – e una coppia massima di 530 Nm, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi (con pacchetto Sport Chrono).

La nuova 911 Carrera S è solo automatica

La velocità massima raggiunge i 308 km/h, ma per gli amanti del piacere di guida “vecchia maniera” arriva una notizia meno gradita. Infatti, almeno per ora, la Carrera S 992.2 abbandona il cambio manuale a 7 marce (che era l'alternativa all'automatico PDK) ed è disponibile solo con il doppia frizione PDK a otto rapporti collegato alle ruote posteriori.

Porsche 911 Carrera S 2025: si colloca tra versione standard e GTS sia coupé sia cabriolet

In sintesi, le principali novità tecniche includono:

Turbocompressori ottimizzati, raffreddamento dell’aria di sovralimentazione e potenza superiore

Cambio automatico PDK a otto rapporti , che sostituisce il cambio manuale presente nella versione precedente.

Freni maggiorati derivati dalla generazione GTS, con dischi da 408 mm all’anteriore e 380 mm al posteriore.

L’abitacolo della Porsche 911 Carrera S Cabriolet 2025, così come della versione Coupé, è stato ulteriormente migliorato in termini di lusso e tecnologia. Gli interni presentano un utilizzo esteso della pelle su sedili, poggiatesta e cruscotto, offrendo un’esperienza esclusiva per guidatore e passeggeri. I modelli Cabriolet includono di serie i sedili posteriori, mentre nella Coupé è possibile optare per la loro eliminazione per ridurre il peso complessivo.

Porsche 911 Carrera S 2025: motore sei cilindri turbo più potente con 480 CV

Più accessori e più personalizzazione

Chi desidera personalizzare la propria vettura può sfruttare il programma Porsche Exclusive Manufaktur, che permette di scegliere tra 48 combinazioni bicolore per gli interni. La dotazione tecnologica è altrettanto impressionante, tra gli altri ci sono fari Matrix LED, sospensioni sportive PASM opzionali, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), che migliora la stabilità e la precisione in curva e l’asse posteriore sterzante per un piacere di guida ancora più raffinato.

Porsche 911 Carrera S 2025: interni più lussuosi per la nuova sportiva tedesca

Prezzi e Disponibilità

La nuova Porsche 911 Carrera S 2025 è già disponibile per l’ordine, con prezzi di listino che in Italia partono da 159.447 euro per la versione Coupé e 173.859 euro per la Cabriolet. La gamma Porsche 911 992.2 continua così a ridefinire gli standard dei modelli sportivi della casa tedesca, anticipati lo scorso anno dall’arrivo del motore ibrido.

La Porsche 911 Carrera S 2025 rappresenta un’evoluzione nel panorama delle auto sportive della casa di Zuffenhausen, combinando lusso, potenza e tecnologia. Con le sue prestazioni, gli interni più esclusivi e una vasta gamma di opzioni, la nuova Porsche 911 completa in maniera intelligente la famiglia della serie 992.2 con carrozzeria coupé o cabriolet.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2025