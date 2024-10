Nuova Porsche 911 Carrera T, la T di "leggerezza". Ora anche Cabrio

42 kg in meno rispetto a Carrera, messa a punto del telaio specifica per la guida. Solo manuale a 6 rapporti, anche in versione aperta

''Semplifica, poi aggiungi leggerezza'', ripeteva un Sir britannico di nome Colin Chapman. Non è una Lotus, la protagonista del servizio, è una Porsche 911. Ma è alla filosofia di Colin Chapman, che si ispira Porsche 911 Carrera T, l'essenza del feeling di guida 911. Oggi, più che mai. In scia al restyling 2024 di Porsche 911 (serie 992.2), si aggiorna anche la variante più atletica. Non la più muscolosa: la più agile, quindi anche la più divertente. Che per la prima volta, insieme alla Coupé, si declina anche in formato Cabriolet. Sfoglia la gallery, ma soprattutto leggi sotto cosa la distingue da una Carrera qualsiasi.

La prima volta di Porsche 911 Carrera T Cabriolet

PESO FORMA Valeva gli anni scorsi, vale oggi e vale anche di più. Non dissimile dal ragionamento alla base (prendine una a caso) di BMW M4 CS, l'idea alla base di Carrera T (dove la T, giochi di parole a parte, sta per ''Touring'') è di ''concentrarsi sull'essenziale'', spiega Porsche. ''Una 911 Carrera molto distillata'', la T adotta perciò varie soluzioni di riduzione del peso. Per dimagrire di -42 kg rispetto a Carrera standard (in precedenza il gap ammontava a -35 kg), ecco ad esempio finestrini più leggeri, isolamento acustico ridotto e sedili a guscio fissi.

Carrera T è la 911 più ''magra''

TELAIO Altre nuove caratteristiche della Carrera T includono lo sterzo sull'asse posteriore di serie e un rapporto di sterzo anteriore modificato ''per ottimizzare la maneggevolezza'', secondo la Casa. Completano il pacchetto di interventi le sospensioni sportive adattive, per abbassare l'altezza di marcia di -10 mm, infine barre antirollio anteriori e posteriori regolate su misura per la T.

Più leggera, più reattiva

NOT HYBRID Purezza ed essenzialità anche sotto il cofano motore, dove non alloggia il nuovo 6 cilindri mild hybrid di nuova Carrera GTS, bensì lo stesso identico gruppo propulsore che equipaggia 911 Carrera. Cioè un boxer biturbo a 6 cilindri con lo stesso leggero aumento di potenza di +8 CV che 911 riceve col facelift 2024, cioè 388 CV e 450 Nm di coppia che vanno solo alle ruote posteriori, passando per l'obbligatorio cambio manuale a 6 rapporti.

Rigorosamente con cambio manuale

0-100-0 KM/H Nello sprint da 0 a 100 km/h, la Coupé impiega 4,5 secondi, mentre la Cabriolet (sempre leggera, ma un po' meno) impiega 4,7 secondi. Dall'accelerazione all'accelerazione negativa: nonostante l'upgrade di soli 8 CV rispetto a vecchia Carrera T, Porsche ha ritenuto opportuno dotare il nuovo modello di un sistema frenante più grande, con dischi freno da 350 mm su tutte le ruote e pinze a sei pistoncini all'avantreno.

Un super impianto frenante (non si sa mai)

ESTERNI Stilisticamente parlando, prendasi nota di un paraurti anteriore ridisegnato, nuovi fari, nuovi cerchi in lega (da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore), un adesivo con schema del cambio sui cristalli posteriori, una striscia sul cofano anteriore, infine spoiler preso da Carrera GTS sul ponte motore.

Per rafforzare il concetto di cambio manuale...

INTERNI Con pacchetto Sport Chrono si ottiene anche un cronometro in cima al cruscotto, mentre sono già di serie il nuovo pomello del cambio accorciato in legno di noce e un volante rivestito in pelle e riscaldato. Si può scegliere tra sedili sportivi regolabili in quattro direzioni, sedili sportivi adattivi regolabili in 18 direzioni, oppure sedili integrali ultraleggeri. Ampia la gamma di vernici metallizzate Porsche, mentre il tetto della nuova T Cabriolet può essere specificato in nero, rosso, blu o marrone.

Tre opzioni per le sedute

PREZZI Nuova Porsche 911 Carrera T ordinabile da fine ottobre 2024. Per la Coupé, prezzi a partire da 147.320 euro, mentre la Cabriolet costa 161.751 euro. Anticipiamo una domanda che sorge spontanea: tra Carrera T e Carrera ballano circa +13.000 euro. Così è più leggero pure il portafogli.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/10/2024