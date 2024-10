Scopri con noi la nuova Porsche 911 GT3 2025 in diretta video

In video la presentazione della nuova Porsche 911 GT3. Guarda con noi la premiére in live streaming dalle 18:30 del 18/10/2024

Con ogni nuova Porsche è sempre necessario sottolinearlo: è la migliore mai provata... finora. Già, perché a Stoccarda hanno l'abitudine di superarsi ogni volta e anche quello che sembrava il pinnacolo irraggiungibile della produzione automobilistica viene sorpassato dalla generazione successiva. Una vera rivelazione è stata guidare in pista la 911 GT3 RS (qui il video onboard) che tuttavia si appresta ora a passare il testimone alla nuova Porsche 911 GT3 992.2. Guarda qui sotto il video della world premiére per scoprire come cambia.

VEDI ANCHE

ANTICIPAZIONI ''Il nuovo modello viene presentato in due varianti'', anticipa Porsche, e assicura che sarà ''ancora più entusiasmante, unico e innovativo rispetto al suo predecessore''. A sostanziare queste tesi, all'evento condotto de Andreas Preuninger, Direttore del reparto GT, partecipano i piloti professionisti Walter Röhrl e Jörg Bergmeister, raccontando le loro prime impressioni al volante. La nuova 911 del reparto GT di Flacht è più potente, presenta dettagli innovativi e offre maggiori possibilità di personalizzazione. Tutti i dettagli nel video che va in onda a partire dal 18 ottobre 2024 alle 18:30 CEST.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/10/2024