Porsche 911 GT3: l'upgrade alza il tasso di adrenalina ed è già pronta al debutto

Appassionati di motorsport e track day segnatevi in agenda la data del 18 ottobre poiché Porsche ha appena annunciato ufficialmente che il primo modello GT della generazione 992.2 sarà svelato quel giorno. Un teaser mostra la silhouette di quella che è quasi certamente la 911 GT3 rinnovata, un'arma da pista che gli appassionati del marchio tedesco non vedono l'ora di vedere nella sua inedita veste. Porsche ha anche sottolineato che il modello sarà ''presentato in due varianti contemporaneamente'', suggerendo che debutteranno insieme la GT3 normale e la più sobria GT3 Touring Package.

Porsche 911 GT3 992.2: arriva la versione aggiornata anche in variante Touring (qui la 992.1)UN LEGGERO FACELIFT Negli ultimi anni i prototipi camuffati di entrambi i modelli sono stati visti numerose volte, mostrando piccole modifiche estetiche. Sotto il profilo del design, la 911 GT3 e la GT3 Touring faranno sfoggio di luci a LED anteriori e posteriori ridisegnate, insieme a paraurti rinnovati. Tuttavia, uno sguardo ravvicinato ai prototipi mimetizzati ci suggerisce che potrebbero apparire anche delle branchie laterali sui parafanghi anteriori, forse per migliorare l'aerodinamica. Per quanto riguarda l'ala posteriore a collo di cigno e lo spoiler a coda d'anatra della Touring, sembra che saranno elementi che rimarranno invariati. Detto questo, Porsche, sempre ermetica sui dettagli in anteprima, suggerisce che le versioni rinnovate saranno ''ancora più emozionanti''. Cosa significhi in realtà resta un mistero. Ma l'azienda promette anche più opzioni di personalizzazione e ''dettagli innovativi'', indicazioni che potrebbero descrivere tanto una nuova scelta di colori per la carrozzeria e gli interni, quanto una tecnologia evoluta. Vedremo.

Porsche 911 GT3 992.2: leggero facelift rispetto al modello attuale (nella foto)INCREMENTO DI POTENZA IN VISTA? Non ci sono informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche della GT3 aggiornata, ma è praticamente certo che manterrà il motore flat-six da 4,0 litri aspirato. Il gruppo propulsore potrebbe beneficiare di un aumento di potenza, passando dai 510 CV attuali ai 525 CV della GT3 RS, insieme ad alcune modifiche al telaio. E poiché stiamo parlando della 911 GT3, scommetteremmo dieci euro che gli aggiornamenti si tradurranno in qualche record sul giro al Nürburgring. Al momento, gli unici modelli 911 che beneficiano dello step evolutivo alla versione 992.2 sono la Carrera base e la GTS ibrida, per le più potenti Turbo, Turbo S, GT3 e GT3 RS se ne parlerà più avanti. Quindi, occhi puntati sul 18 ottobre per la prima mondiale online, che sarà presentata da Andreas Preuninger, direttore della linea GT di Porsche e con le leggende delle corse Walter Röhrl e Jörg Bergmeister a fargli da spalla. Per chi è appassionato della gamma GT di Zuffenhausen è una data da circoletto rosso.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/10/2024