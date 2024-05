Nuova Porsche 911: con il motore ibrido si lascia dietro la Turbo S al Nürburgring

Porsche ha annunciato recentemente il termine dello sviluppo della prima 911 ibrida in vista della presentazione internazionale che avverrà il 28 maggio prossimo. La nuova arrivata si basa sulla rinnovata generazione 992.2 della sportiva di Zuffenhausen e la notizia più eclatante è che ha girato al Nürburgring in un tempo record di 7’16”934. Porsche ha dichiarato che questo risultato è di ben 8,7 secondi meno rispetto a quello ottenuto da un modello comparabile della gamma pre-restyling, ma non ha specificato quale allestimento considera per questo paragone. Tuttavia, la 911 ibrida è ufficialmente più veloce della 992.1 Turbo S da 650 cavalli, che ha completato l’impresa in 7’17”3. Al volante c'era il brand ambassador Porsche e pilota esperto del tracciato tedesco, Jorg Bergmeister, e il prototipo era equipaggiato con pneumatici stradali standard più il pacchetto aerodinamico con l’ala fissa opzionale.

Porsche 911 ibrida: il tempo record che ha permesso di battere la Turbo SUN PROGRAMMA DI SVILUPPO INTENSO Porsche ha completato cinque milioni di chilometri di test per il nuovo propulsore, qualcosa come 125 volte il giro della Terra, sottoponendolo a numerosi collaudi su pista, su strade extraurbane e autostrade e traffico cittadino per dimostrare che il propulsore ibrido è pronto per la produzione in serie. Parlando dell'impegnativo viaggio di sviluppo, il vicepresidente Porsche per i modelli 718 e 911 afferma che la casa tedesca ''non ha lasciato nulla al caso durante lo sviluppo e testato la nuova 911 in tutte le condizioni in tutto il mondo, dal freddo gelido al caldo torrido, come è avvenuto durante le fasi finali dei test a Dubai''. Porsche non ha fornito molti dettagli su cosa aspettarsi dalla 911 Hybrid, ma non sarà un ibrido plug-in, farà affidamento su una batteria più piccola per dare più “schiena” alla curva di coppia e aiuterà i turbocompressori per ridurre al minimo il ritardo. A quanto pare, la variante che ha fissato il super crono al Nürburgring potrà sostituire l'attuale 911 Turbo da 580 CV. Ciò è correlato al miglioramento di otto secondi rispetto al modello precedente rimasto anonimo.

Porsche 911 ibrida: i prototipi hanno percorso circa cinque milioni di chilometriUN (POSSIBILE) RITORNO E NUOVO LOOK Ma, in ottica futura, anche il resto della gamma 911 riceverà aggiornamenti, con la possibilità del ritorno di un motore aspirato, con il potenziale per un modello ibrido più piccolo disponibile su allestimenti alla base della gamma solo con trazione integrale (l’asse anteriore alimentato elettricamente). Dal punto di vista del design, sappiamo già che tutte le 911 saranno aggiornate con un inedito look dell’avantreno definito da un paraurti con nuove alette verticali, oltre a modifiche di dettaglio. Quando Porsche svelerà il restyling della serie 992.2 alla fine di questo mese, ci aspettiamo che anche la versione ibrida faccia il debutto insieme ai modelli di accesso della famiglia Carrera, mentre la GTS e la GT3 arriveranno più tardi.

