Porsche Macan Turbo Electric, il cortocircuito dei luoghi comuni. Prova

C'è una scommessa in ballo: puoi scegliere se accettarla, se prendere tempo, oppure rifiutarla. La scommessa è quella della transizione ''green'', Porsche opta per la prima ipotesi e candida uno dei propri modelli di maggior successo. Quella di rivoluzionare Porsche Macan, svuotarla di un motore a 4 o 6 cilindri, darla in pasto al tritacarne politico, mediatico e industriale e accendere l'interruttore di corrente, è un gesto coraggioso. Sì, perché Taycan, prima non esisteva. Invece Macan esisteva già e piaceva un sacco. Porsche si prende una bella responsabilità, la posta in palio è la prosperità di un business, non proprio dettagli. Mettiamo da parte gli aspetti collaterali di questa scommessa, ci isoliamo dal rumore in sottofondo e assaporiamo, come in trance, l'esperienza di guida. Spoiler: da un certo punto di vista, la scommessa è vinta. Leggi quanto sotto (in attesa del video della prova...).

Macan Turbo Electric: best ever Macan?

LA RECENSIONE (IN)COMPLETA

Di nuova Porsche Macan Electric, o semplicemente Porsche Macan di seconda generazione (due espressioni che sono sinonimi, niente più versioni a benzina), già si sono versati fiumi di inchiostro virtuale. Questo mi permette di saltare varie voci di una recensione standard e di andare dritto al sodo. Esprimo ciò che vedono i miei occhi e che prova il mio spirito durante la prova su strada, tutto il resto lo lascio in sospeso (chiaro?). Sull'autonomia, sulla ricarica, sui prezzi, sui consumi ''veri'', insomma su tutte le fonti di possibili polemiche, ci torneremo un'altra volta. O forse, mai.

Macan Turbo, troppo bella da guidare, per pensare a consumi ed autonomia

Benché nata su una piattaforma tutta nuova, la stessa in comune con Audi Q6 e-tron (PPE, Premium Platform Electric), il look generale è molto, molto simile al look di Macan prima generazione. Proporzioni identiche, crescono semmai la lunghezza (+5 cm) e ancor di più la distanza tra ruote davanti e dietro (passo +8,6 cm). Da lontano puoi quasi confonderle, mentre da vicino apprezzo tutti quei nuovi particolari che ne fanno un SUV ancor più sexy, e mica che fosse un'impresa facile. Fari anteriori e posteriori a effetto tridimensionale, paraurti, cerchi, badge: tutto fa brodo, tutto aiuta a migliorarne l'espressività.

Nuova Porsche Macan è tutta nuova per davvero. Ma ricorda ''vecchia'' Porsche Macan

Realizzi che sei in compagnia di Porsche Macan nuova edizione soprattutto quando apri la porta e prendi posto (meglio se il posto di guida). Nonostante la seduta sia più bassa di 2,8 cm rispetto a prima, il nuovo cruscotto e il nuovo set di display digitali non ostacola la mia visuale: merito anche del cofano discendente, molto Porsche. Buona visuale anteriore, scarsa in direzione posteriore, esattamente come prima: lunotto inclinato, in retro mi affido alle telecamere. Tanti display (molto bello il cockpit frontale scorniciato da 12,6 pollici, dai bordi smussati e dalla superficie ricurva), ma sopravvivono i comandi fisici e per me è sempre una gran buona notizia: tasti per la climatizzazione, rotella per il volume, cursori tradizionali anche per le bocchette di ventilazione.

Interni (not) full digital

DIGITALIZZAZIONE: ON Tornando agli schermi, alcuni highlight. Per l'infotainment, display da 10,9 pollici motorizzato Android Automotive, quindi dalle logiche di funzionamento familiari e una marea di applicazioni scaricabili da Google Play direttamente dal sistema (non è necessario collegare il proprio smartphone). In opzione, display fronte passeggero (sempre 10,9 pollici) come su Cayenne: sua principale proprietà, quella dell'invisibilità (ad auto in movimento) agli occhi del driver. Una fonte di distrazione in meno. Last but not least, l'Head-up Display acquista la tecnologia di Realtà Aumentata e proietta le grafiche ADAS non solo nel mio campo di visuale, ma anche sovrapposte alla segnaletica stradale stessa: più semplice a guardarsi (vedi foto sotto), che a spiegarsi. Porsche sostiene che il nuovo HUD replica l'effetto ''di uno schermo da 87 pollici osservato a 10 metri di distanza'': non so se la definizione abbia del tutto senso, quel che conta è che è uno degli Head-up display più belli che mi sia mai capitato di avere di fronte. Bando ai videogiochi: Posche Macan EV, su strada, è ancora una vera Macan?

VEDI ANCHE

Ultra Head-up Display

Non mi faccio mancare niente e, in occasione del test drive con partenza e arrivo all'Oasi Dynamo a Piteglio (Pistoia), cioà nel cuore dell'Appennino toscoemiliano, cioè un posto pieno di ''toboga'' lungo i quali divertirsi un po' (traffico permettendo, centri abitati permettendo), mi assicuro un esemplare di Porsche Macan Turbo, un nome che è un ossimoro ma che - a parte la implicita assenza di un qualsiasi turbocompressore - in fondo descrive bene la superpotenza espressa da un'architettura bimotore a trazione integrale (elettrica), sbilanciata verso il retrotreno (specie in modalità Sport Plus). Cavalli 639 (con funzione overboost), coppia massima 1.130 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 3 secondi e 2, velocità massima di 260 km/h (ma chiunque arriva a comprendere che volerebbe anche a velocità maggiori, senza l'elettronica a strozzarla). Così, era solo per farci un'idea.

Quasi 640 CV, oltre 1.110 Nm

ELETTRONICA DI PREPOTENZA Superpoteri, supercontrolli: sostiene Porsche che il sistema Porsche Traction Management a gestione elettronica (ePTM) sia cinque volte più veloce di un sistema di trazione integrale convenzionale e sia in grado di reagire in 10 millisecondi in caso di slittamento, mentre a trazione, stabilità di guida e dinamica laterale di Macan Turbo contribuisce il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), il differenziale autobloccante a controllo elettronico all'asse posteriore. Finita qui? Non credo proprio: sospensioni pneumatiche (di serie sulla Turbo) con sistema PASM (Porsche Active Suspension Management) di regolazione elettronica degli ammortizzatori a doppia valvola, ideali per degustare al meglio le differenze tra i 4 programma di guida (Normal, Sport, Sport Plus, Off-road) selezionabili tramite manettino sul volante, infine - novità - asse posteriore sterzante con angolo di sterzata massimo di 5 gradi, per un diametro di sterzata ridotto (11,1 metri) in manovra o nel traffico urbano e una migliore stabilità sulle curve veloci. Abbiamo la formula magica? Eh...

Potenza e controlli elettronici: può tutto

Partiamo dall'unica criticità. L'auto non è una piuma (2,4 tonnellate, per ''miss'' Macan Turbo) e quando freni, specie se in discesa, è come se sapessi che là sotto i dischi scottano. Chili in eccesso a parte (batterie da 100 kWh, per un'autonomia superiore ai 500 km: vedi scheda tecnica), sforzarsi di individuare un singolo difetto che sia uno alla dinamica di guida di Porsche Macan Turbo Electric è un'attività che trovo inutile. Sì, perché Macan Turbo ha un chirurgo al posto dello sterzo, un architetto senior per telaio e un uragano tropicale al posto dei motori. Che altro posso dire, se non che l'unica cosa che mi manca è il sound? Certo, in Sport Plus si attiva automaticamente il suono artificiale. Un suono progressivo e non sfacciatamente finto, è contestualizzato bene. Ma non è la stessa cosa di un suono meccanico. Tutto il resto è libidine pura, è guida attiva, non passiva, Rest in Peace Tiptronic, paddle, differenziali centrali.

100% elettrica, ma regala emozioni forti

Si metta l'anima in pace chi odia i SUV elettrici (scritto da uno che dei SUV elettrici non è di certo un fan). Un conto, è il dibattito sull'opportunità di convertire Porsche Macan al full electric, senza fermarsi alla stazione intermedia della propulsione ibrida. Un conto, invece, è giudicare Porsche Macan Electric per quanto sa regalare mentre sposta il suo fisico da modella prosperosa da una colonnina di ricarica alla successiva. Non credo di esagerare a sostenere che, di SUV che combinino un'agilità, un comfort, una prestanza e un fascino, come fa nuova Porsche Macan, in giro ce ne sono (forse) una manciata. Porsche mostra il coraggio di cambiare e una scommessa, quella di proteggere l'essenza Porsche, la vince. Il ''popolo'' Macan sarà altrettanto audace?

Macan Turbo Electric: se la guidi, non rimani indifferente

PORSCHE MACAN TURBO ELECTRIC

Lunghezza 4.784 mm Larghezza 1.938 mm Altezza 1.622 mm Passo 2.893 mm Peso a vuoto 2.405 kg Bagagliaio 480 - 1.288 litri (post.) + 84 litri (ant.) Motore elettrico sincrono post. + elettrico asincrono ant. Potenza di sistema 584 CV (639 CV con overboost) Coppia di sistema 1.130 Nm Cambio assente Trazione integrale elettrica Velocità massima 260 km/h (autolimitata) Acc. 0-100 km/h 3,3 sec. Consumo (WTLP combinato) 18,9 - 20,7 kWh/100 km Autonomia (WLTP) 518 - 590 km Ricarica batterie 10-80% in 21 minuti (DC 270 kW) Prezzo da 121.242 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/10/2024