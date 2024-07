Porsche: "Lunga vita a Cayenne a benzina". In vendita pure dopo il 2030

Due notizie di un certo spessore in una volta sola. La prima notizia è che le immagini di una Cayenne elettrica - è la prima volta - giungono da una fonte primaria, cioè da Porsche. Un segno che il progetto è ad uno stadio piuttosto avanzato, anche se ancora non del tutto maturo. Seconda notizia di rilievo, è che Porsche Cayenne con motori a benzina non molla la presa. E rimane della partita ancora per parecchio tempo. Chissà perché ci sembra di sentire tappi di bottiglie di spumante che volano in sala... Forse che nuova Macan EV non stia registrando l'interesse che a Stoccarda si aspettavano? Andiamo con ordine.

Nuova Porsche Cayenne EV, prototipi già in strada

ANSIA DA PRESTAZIONE Nel diffondere le prime immagini dinamiche ufficiali di prototipi di Porsche Cayenne EV, o e-Cayenne, o chiamala come ti pare, immagini che corrispondono per filo e per segno alle foto spia da noi raccolte solo alcune settimane fa (vedi anche foto sotto, per un rapido confronto), contemporaneamente Porsche annuncia dunque che le vendite di Cayenne termica proseguiranno anche una volta che l'elettrica fosse regolarmente sul mercato, ovvero nel 2025. Ciò significa, rispetto ai piani (a loro volta, in discussione?) di affossare Macan a benzina, almeno in Europa, già a fine 2024, una netta inversione di rotta. Ciò offre uno spaccato, forse, di quali preoccupazioni affligano il board Porsche, ora che l'entusiasmo verso l'auto elettrica tout court sembra aver perso parte dello slancio che pareva avere solo un anno fa. Porsche, comunque, è in buona compagnia.

Nuova Cayenne EV, le nostre foto spia

PIANI DECENNALI A fornire alcune anticipazioni sul futuro di Cayenne è lo stesso amministratore delegato Porsche Oliver Bloom: ''La terza generazione di Cayenne - afferma il CEO - sarà ulteriormente aggiornata e continuerà ad essere offerta insieme a Cayenne quarta generazione, che sarà completamente elettrica''. Ok, per quanto tempo, di preciso? Bloom sostiene che ''una vasta gamma di versioni altamente efficienti di Cayenne a combustione interna e a propulsione ibrida potrà essere scelta dai clienti Porsche anche nel corso del prossimo decennio''. Vale a dire ​​anche (ben) oltre la (ex) scadenza del 2030. Non è poco, se ci pensi. Quindi dobbiamo aspettarci pure una Cayenne con motori a benzina tutta nuova? Non esattamente.

Cayenne Turbo E-Hybrid ha davanti a sé un futuro

RANGE EXTENDER Nuova Porsche Cayenne (quarta generazione), che è già a buon punto nei programma di sviluppo (vedi foto), sarà costruita su una piattaforma, la cosiddetta PPE (Premium Platform Electric), già in uso su nuova Macan EV e non sufficientemente flessibile da supportare l’integrazione di motori a combustione, essendo ''electric native''. La Cayenne a combustione interna degli anni a venire, per la quale si parla di ''interventi al V8 biturbo affinché sia idonea a soddisfare i futuri requisiti legislativi'', si baserà perciò ancora sul telaio del modello nato nel 2017 e sottoposto a pesante aggiornamento nel 2023. Difficile credere, infatti, che Porsche sviluppi da zero una nuova architettura adatta a motori endotermici, anche in seguito a eventuali correzioni in corsa dei programmi elettrici. Ciò vorrebbe dire che Cayenne terza generazione, con le dovute e periodiche modifiche, alla fine rimarrebbe su piazza per qualcosa come 15 anni o giù di lì. Che direzione ''strana'' che ha imboccato l'auto, ultimamente.

In futuro, due Cayenne: elettrica e termica/ibrida. Contenti?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/07/2024