Allacciate le cinture: il video on board del record di Taycan Turbo GT

Delle straordinarie capacità della nuova Porsche Taycan Turbo GT ne abbiamo già scritto in modo approfondito (e trovate tutte le informazioni qui). A pochi giorni di distanza, la casa di Stoccarda ha pubblicato il video on board del record al Nurburgring - 7:07.55 - diventando l'automobile elettrica di serie più veloce ad aver affrontato e completato l'Inferno Verde. Al volante della super berlina elettrica da 1.108 CV, Lars Kern, ingegnere e collaudatore da diversi anni riferimento per Porsche quando si tratta di ''spremere'' in pista le nuove vetture. Il consiglio è quello di allacciarvi le cinture di sicurezza e di godervi lo spettacolo, cliccando Play qui sotto.

ATTACK MODE Guardando il video, vi accorgerete di quanto sia impressionante l'accelerazione della Taycan Turbo GT, capace di raggiungere velocità impressionanti in pochissimi secondi. Tra le particolarità di quest'auto c'è l'Attack Mode: una specifica modalità di guida che incrementa la potenza di 120 kW soltanto per 10 secondi. Sfruttandola al meglio, si riescono a ottenere sensibili vantaggi in pista e, nel video, si può notare la sua attivazione tenendo sott'occhio la parte destra del quadro strumenti, dove compare il ''conto alla rovescia''. Al minuto 06:45 potete anche notare la frustrazione di Lars che in pieno rettilineo vorrebbe utilizzarla, ma il sistema non la rende disponibile. Vi invito anche a fare attenzione - poco dopo - al contachilometri che segna 311 km/h di velocità massima. Per un'automobile elettrica è un valore davvero notevole.

LA PIÙ POTENTE DI SEMPRE La Taycan Turbo GT è la Porsche di serie più potente mai costruita: 580 kW (789 CV), con picchi di 815 kW (1.108 CV) in Attack Mode. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,3 secondi, ma con il pacchetto Weissach, questo tempo si riduce ulteriormente a 2,2 secondi. Diamo per scontato che la Taycan del record fosse allestita in questo modo. Tra le altre caratteristiche tecniche troviamo le sospensioni Porsche Active Ride con taratura specifica GT, pneumatici ad alte prestazioni e cerchi forgiati da 21''. Grazie all'ampio impiego di fibra di carbonio, la Turbo GT risparmia ben 75 kg rispetto alla Turbo S. Il prezzo di questo prodigio della tecnica è piuttosto elevato: 249.188 euro. Però l'opzione del pacchetto Weissach non comporta alcun aumento dei costi... Magra consolazione?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 14/03/2024