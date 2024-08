Guarda questa Porsche 911 Speedster: è unica al mondo!

Molte volte i committenti delle auto in esemplare unico realizzate su misura preferiscono restare nell'anonimato. Non è questo il caso della Porsche 911 Speedster allestita su base Porsche 993 Carrera Cabriolet per conto e su progetto di Luca Trazzi, architetto e industrial designer nato a Verona, classe 1962. Trazzi si è rivolto al team Sonderwunsch di Porsche per realizzare il suo sogno, che ha visto la luce dopo una gestazione durata tre anni. Il caratteristico cofano posteriore con le due gobbe dietro ai sedili rende inconfondibile la linea Speedster per una serie, la 993, che una versione Speedster ufficiale non l'aveva mai avuta. Non solo stile, ma anche modifiche tecniche hanno fatto di questa one-off una delle protagoniste alla Monterey Car Week di quest'anno in California.

Porsche 911 Speedster 993, le caratteristiche gobbe aerodinamiche

TAILOR MADE Il progetto è iniziato con una visita agli archivi della Casa automobilistica per approfondire la storia della Speedster e trovare ulteriori idee. ''Il mio sogno era quello di completare la mia collezione con una 911 Speedster della Tipo 993'', dice Luca Trazzi: ''Volevo che questo progetto riunisse gli elementi stilistici di tutti i precedenti modelli Speedster''. Ed ecco che questo speciale committtente si è presentato ai cancelli della Porsche con una cartella piena di bozze e schizzi e con un'idea molto chiara di come voleva realizzare la sua personalissima Speedster. ''Avere un designer come cliente è stata un'esperienza stimolante per me. Siccome io e Luca parliamo la stessa lingua, la nostra collaborazione è stata estremamente creativa e mirata'', racconta Grant Larson, responsabile dell'area Special Project Design. ''Inoltre, ha partecipato al progetto in modo attivo, fornendo suggerimenti molto specifici''.

Il committente Luca Trazzi accanto alla sua Porsche 993 Speedster

PARTE DELLA FAMIGLIA Durante il progetto, Luca Trazzi si è recato più volte in Porsche, facendo buon uso del tesserino di riconoscimento rilasciatogli dalla Casa di Stoccarda per contribuire in prima persona allo sviluppo dell'auto. Che alla fine si inserisce perfettamente nella genealogia delle 911 con un design ricco di richiami alla tradizione. Per esempio gli specchi conici verniciati di nero. Che comunque non sono stati il particolare più impegnativo da realizzare. ''Il cofano posteriore, con il suo andamento concavo e convesso, ha richiesto molto lavoro nelle fasi di progettazione, ideazione e produzione'', ricorda Philipp Setter, Manager di Sonderwunsch Customer Consulting. ''Ma anche in questo caso siamo riusciti a conciliare le idee progettuali di Luca Trazzi con i processi e gli standard di qualità Porsche. Dopotutto, il nostro motto in Sonderwunsch è 'Voi la sognate, noi la costruiamo'''.

Porsche 911 Speedster 993, gli interni

SOTTO LA CARROZZERIA Al'interno è presente il Porsche Classic Communication Management (PCCM): modernissimo infotainment dal design rétro, completo di navigatore e Apple CarPlay. I sedili hanno il guscio in carbonio, materiale che ritroviamo nelle finiture del cruscotto, della console centrale, della leva cambio e del freno a mano, ma il vero colpo d'ala è la selleria in pelle con le sedute ricamate a quadretti gialli e neri: ciascuno cucito a mano. Lo stesso motivo si ritrova nel bagagliaio anteriore rivestito in pelle, nella copertura dell'auto e nella borsa da turismo abbinata. L'attenzione ai dettagli è sottolineata dai simboli disegnati sui tasti che comandano i vetri elettrici: ridisegnati per riprendere il tipico profilo laterale della Speedster. Il motore, il telaio, lo sterzo e l'impianto frenante provengono dalla 911 Carrera RS (Tipo 993), il cui boxer a sei cilindri raffreddato ad aria da 3,8 litri e 300 CV era all'epoca il motore più potente della Cavallina di Stoccarda.

Porsche 911 Speedster 993, il motore

I PRECEDENTI Il badge ''One-Off'' dorato sul cruscotto della Speedster di Trazzi attesta l'unicità della vettura. ''In questa veste e con una gamma così ampia di modifiche, la 911 Speedster costituisce la nostra prima Factory One-Off realizzata per un cliente finale'', ha spiegato Alexander Fabig, Vice President Individualisation & Classic di Porsche. ''Questo esemplare unico dimostra ciò che è possibile fare con il nostro programma Sonderwunsch [varato alla fine degli anni Settanta, n.d.r.], basandosi su una Porsche 911 Classic del 1994''. Il team del progetto ha persino costruito un modello in scala della Speedster. Quella di Trazzi è la terza 993 Speedster realizata in esemplare unico. Ben diversa - è bene sottolinearlo - da quella confezionata nel 1995 per Ferdinand Alexander Porsche (verde, con cerchi in lega da 17 pollici e cambio Tiptronic, realizzata sulla base della carrozzeria Carrera) e da quella costruita nel 2001 per l'attore americano Jerry Seinfeld: allestita sulla base della Cabrio come modello 4S con larghezza Turbo, cerchi da 18 pollici e carrozzeria argentata. Ora Trazzi fa parte di un club davvero esclusivo!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2024