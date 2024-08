La 911 GT3 RS one-off celebra i successi di due leggende Porsche

Forse in pochi lo ricordano, certamente i più appassionati di motorsport che hanno superato lo slancio gli “anta” ma Jo Siffert è un personaggio che ha fatto parte di un pezzo di storia dell'universo racing di Porsche. La casa tedesca ha voluto rendere omaggio a questo pilota svizzero e commemorare la prima vittoria della leggendaria 917 , quasi 55 anni fa. Innanzitutto, dovete sapere che l'impresa epica fu quella di vincere con la 917 la gara internazionale dei 1.000 km sul circuito dell'Österreichring vicino a Zeltweg in Austria, che si corse il 10 agosto 1969. Fu una vero tripudio sportivo portato a condividere terminando il volante con il compagno di squadra Kurt Ahrens. Ma perché tanto clamore?

Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert: la supercar ispirata alla mitica 917L'INIZIO DI UNA GRANDE STORIA Poiché quella fu la prima vittoria in gara per la 917 , inizialmente considerata difficile da guidare a causa delle alte velocità e dell'aerodinamica precaria. Da lì, la 917 inanellò una lunga striscia di successi per molti anni, diventando una delle Porsche da competizione più vittoriose della storia. Purtroppo, Jo Siffert non vide realizzare tali imprese poiché morì in un incidente all'età di 35 anni nel corso della gara di Formula 1 a Brands Hatch (Regno Unito) il 24 ottobre 1971. Fatta la storia, come poteva Porsche celebrare tale risultato se non realizzando una one-off? La palla è passata agli esperti di Porsche Exclusive Manufaktur, che hanno messo mano a una 911 GT3 RS realizzando questo straordinario esemplare unico. La supercar sarà una delle attrazioni della fiera ''Auto Zürich'' in programma dal 7 al 10 novembre 2024 e l'acquirente sarà scelto un caso tra tutti gli interessati.

Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert: il logo con il profilo della 917 sull'ala della supercarLA LEGGENDA VIVE ANCORA Detto ciò, ricordiamo cosa c’è dietro questa iniziativa di Porsche. Joseph ''Jo'' Siffert continua a godere di uno status di culto in Svizzera 50 anni dopo la sua morte. Originario di Friburgo, era un pilota automobilistico estremamente talentuoso che ha disputato 298 gare in undici anni di carriera. ''Jo Siffert, insieme a Kurt Ahrens, ha dato il via alla storia di successo della 917 vincendo a Zeltweg nel 1969. La passione con cui ha perseguito il suo sogno di correre è ancora oggi impressionante e si adatta perfettamente al nucleo del nostro marchio: Driven by Dreams'', ha dichiarato Michael Glinski, amministratore delegato della filiale elvetica di Porsche. La famiglia di Jo Siffert è stata strettamente coinvolta nella costruzione di questa 911 GT3 RS. Oltre al figlio Philippe, a sua volta pilota di discreto successo, anche il nipote Jérémy Siffert ha partecipato alla progettazione a Zuffenhausen. ''Assistere alla creazione di quest’auto in onore di mio padre è stato estremamente emozionante'', ha affermato Philippe Siffert. E ha concluso: “Gli esperti di Porsche hanno trasformato una 911 GT3 RS già rara in un pezzo assolutamente unico, intriso dello spirito di Jo Siffert''.

Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert: l'autografo e il casco del pilota svizzero sui montanti

ISPIRATA A UN MITO DEL MOTORSPORT Per quanto riguarda la supercar, troviamo innumerevoli cenni alla Porsche 917, sia fuori sia in abitacolo. L'auto è prevalentemente verniciata in bianco Pure White e, come l’originale, presenta sezioni di contrasto in verde Viper Green su parafanghi anteriori e porzioni della parte anteriore. Anche la sezione centrale della sua grande ala mobile è verniciata in questa tonalità di verde. Il numero di partenza è lo stesso utilizzato nella gara inaugurale della 1.000 chilometri. Infatti, il ''29'' è ripreso sulle portiere, sul cofano anteriore, sotto l'alettone posteriore e sui cappucci delle valvole degli pneumatici. Anche la classica scritta Porsche con design a strisce sulle portiere e sulle sezioni laterali è stata ispirata dal veicolo originale. Con grande attenzione ai dettagli e il prezioso supporto di Bosch e Shell, gli esperti di design Porsche hanno riprodotto anche gli adesivi degli sponsor contemporanei. Inoltre, la silhouette della 917KH può essere vista sul coprimozzo centrale dei cerchi in magnesio e abbellisce anche le piastre laterali dell'alettone posteriore. Infine, un esclusivo logo del casco accompagnato da ​​nome e firma di Jo Siffert, è posizionato sui montanti B.

Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert: la ''noveundici'' speciale vista di codaDENTRO SI PERCEPISCE IL MOTORSPORT DI ALLORA Gli interni trasudano un'atmosfera racing, con sfumature in nero e rosso e con il motivo del casco ricamato sui poggiatesta. Le protezioni delle portiere sono decorate con la silhouette della 917 abbinata alla firma. Anche la chiave del veicolo è stata personalizzata nei colori bianco e verde, con il profilo della 917 a contrasto. Per concludere, l' autografo di Jo Siffert è impresso sulla copertura della consolle centrale e nella custodia in pelle della chiave. Insomma, un esemplare unico e di rara bellezza, dedicato a un pilota importantissimo per la storia sportiva di Porsche.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/08/2024