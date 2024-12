5 cose che forse non sai delle Ferrari Cavalcade spiegate in video

Forse le hai sentite nominare, ma sapresti dire esattamente che cosa sono le Ferrari Cavalcade? Lo spiega Alessandro Cellamare, Head of Ferrari Events, che dei raduni organizzati per i clienti del Cavallino racconta in video le modalità, le particolarità e i retroscena.

LA SFIDA È ORGANIZZARLI Come si capisce, organizzare eventi come le Ferrari Cavalcade è un'attività sfidante. L'obiettivo infatti è riuscire a stupire ed emozionare un pubblico estremamente esigente e smaliziato. Ecco perché, per esempio, all'evento di Capri lo staff di Maranello si è impegnato per portare sull'isola 120 vetture, così da permettere loro di sfilare in uno scenario tanto suggestivo quanto poco pratico da raggiungere per una siffatta carovana. Altri gustosi dettagli nel filmato qui sopra.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2024