Il video che (forse) vi eravate persi della Ferrari F80

Mai chiedere all'oste se il suo vino è buono, dice il proverbio, ed è sempre con un pizzico di diffidenza che guardo i video in cui le case automobilistiche fanno provare le proprie nuove auto ai piloti: quegli stessi piloti che pagano profumatamente per correre in Formula 1 o nelle altre categorie maggiori del motorsport. Con la stessa diffidenza ascolto le opinioni di Charles LeClerc e Carlos Sainz dietro al volante della nuova ammiraglia di Maranello, la Ferrari F80 che il nostro Direttore ci ha descritto per filo e per segno. Fatto sta che il filmato qui sotto è comunque godibile, e raccoglie impressioni credibili. Guardatelo che poi ne riparliamo.

VEDI ANCHE

CHE COSA C'È DI VERO Mossa da un 3,0 litri V6 biturbo ibrido, che sviluppa qualcosa come 1.200 CV e 885 Nm di coppia, la Ferrari F80 ha una velocità massima autolimitata a 350 km/h, completa lo 0-100 km/h in 2,1 secondi e lo 0-200 in 5,75 secondi, siglando il nuovo record sulla pista di Fiorano di 1’15”. I piloti del team di Formula 1 si dicono impressionati dalla potenza e dall'elasticità del motore, ma ancora più dalla prevedibilità dell'auto. Esibendosi però, da quello che si vede nelle immagini, in controsterzi rapidissimi e precisissimi: quelli che ci si aspetta da un pilota di F1, appunto. In altra parte del video, si dice che la F80 trasmette emozioni da vera auto da corsa e forse è proprio questa la chiave di lettura: è prevedibile per chi mangia pane e monoposto. Ma per i comuni mortali? Beh, per quelli ci sono gli aiuti alla guida...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/11/2024