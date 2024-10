Suona bene o no? Giudica tu: il sound della Ferrari F80 in video

Ispirata alle auto di Formula 1 e al bolide con cui il Cavallino corre nel World Endurance Championhip, l'ultima ammiraglia del Marchio adotta un motore ibrido basato su un V6 da 3,0 litri. E un video ripreso a Imola da NM2255 solleva la questione se la nuova Ferrari F80 (qui tutti i dettagli) abbia un sound degno delle auto che l'hanno preceduta. Dai un'occhiata e poi decideti tu se non preferisci il canto del V12 aspirato della LaFerrari o del V8 biturbo della Ferrari F40.



COME LE F1 E I PROTOTIPI DEL WEC Il video qui sopra ritrae la F80 in azione a Imola, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2024, accanto ai prototipi campioni di Le Mans che hanno ispirato il suo gruppo propulsore. Quando esce dai box o quando passa lanciata sul rettilineo, la nuova ammiraglia del Cavallino è relativamente silenziosa, ha toni bassi ma non viscerali, sostengono alcuni. Insomma, rispetto a certe timbriche che ancora oggi fanno venire la pelle d'oca, alle quali ci ha abituato la Ferrari nei decenni della sua leggenda, il sound della F80 rimane forse meno impresso nell'immaginazione. Del resto la casa di Maranello ha un legame da sempre strettissimo con le auto da corsa e a ben guardare proprio il sound è la principale critica che viene mossa dagli appassionati alle auto moderne: tanto le F1 quanto i prototipi per il WEC. Forse la contaminazione avremmo dovuto aspettarcela.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/10/2024