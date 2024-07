"How lucky could we be?", in video la storia della Ferrari 166 Inter

Durante il Ferrari Tour in Nuova Zelanda per la presentazione della Ferrari Purosangue (qui la nostra prova), ha avuto luogo un incontro inaspettato: due anziani appassionati, Amanda e Philip, si sono uniti al convoglio Ferrari, salutando la carovana di Ferrari moderne a bordo della loro Ferrari 166 Inter: un esemplare del 1948 che si è rivelata essere la Ferrari marciante più vecchia al mondo. A Maranello ne hanno fatto un video che è quasi un corto d'autore. Se volete guardarlo con i sottotitoli in italiano non avete che da cliccare sul simbolo dell'ingranaggio, quindi su traduzione automatica e la lingua che preferite, quindi cliccare sul quadratino bianco a sinistra dell'ingranaggio: buona visione!

DI CHE SI TRATTA Amanda, proprietaria dell'auto, è totalmente innamorata della sua Ferrari 166 Inter del 1948: l'accudisce e quando parla di lei si emoziona come se fosse una figlia. Ne ama le forme e le vibrazioni, e con lei ha una connessione fisica e spirituale, che la coinvolge in profondità. Emozioni che passano per la carrozzeria in alluminio dalle forme filanti ed elegantissime. E naturalmente per il motore V12, simbolo della Ferrari, che con due litri di cilindrata e 110 CV raggiungeva i 170 km/h. Che storia meravigliosa!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2024